Rayane Bensetti au plus mal, il regretterait presque sa sortie avec Denitsa Ikonomova !

De Danse avec les stars au parc Astérix

Inséparables depuis plus de 6 ans, ou plus précisément depuis leur aventure commune (et leur victoire) à “Danse avec les stars“, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova affichent encore aujourd’hui une belle complicité !

Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2014 lors de l’une des premières saisons de l’émission, et avaient fait sensation en enchaînant les prestations remarquables de Jive, de Danse Bollywood, de American Smooth ou de Quick step !

Mais ce dont on se souvient bien, c’est surtout le fameux bisou que la danseuse et l’acteur avaient échangé lors de leur dernière danse. Un baiser qui laissait présager une relation heureuse pour les futurs gagnants de l’émission de danse !

Depuis ce grand moment public et leur victoire bien méritée, nous avons régulièrement pu apprécier leur grande complicité régulièrement partagée sur les réseaux sociaux et les tapis rouges !

Ce samedi 19 septembre 2020, nous avons également pu suivre via les stories de l’acteur et de la danseuse, leur petit séjour en amoureux et entre amis dans le célèbre Parc Astérix, séjour qui ne s’est pas forcément passé comme l’espérait Rayane Bensetti…

Un trop plein de sensations fortes ?

Tout deux amoureux des montagnes russes, les tourtereaux s’en sont donné à cœur joie, enchainant un à un, les manèges à sensations les plus populaires du fameux parc d’attractions : Tonnerre de Zeus, Pégase express, ou Goudurix, le petit couple à enchainé les loopings jusqu’au manège de trop…

Et c’est alors qu’au détour d’une story, on retrouve Rayane Bensetti en sueur et le teint blafard, prêt à abandonner la partie !

“Waou je suis si mal, plus jamais celui-là…”

Rien de mieux que d’être bien secoué dès le matin pour se mettre de bonne humeur me direz vous ? Pourtant, l’artiste semble avoir un autre avis sur la question : “Je suis totalement en réserve clairement pour quoi, vomir ! Plus jamais…”

Heureusement pour lui, et pour sa belle compagne il aura su évitement le drame (ou aura au moins eu la délicatesse de ne pas le partager dans ses stories) et le petit couple a finalement pu continuer sa journée au Parc Astérix dans la joie et la bonne humeur !

Plus de peur que de mal donc pour Rayane Bensetti qui aurait clairement pu en rester là et abandonner sa compagne au milieu des montagnes russes !

Un après-midi de rires et de complicité !

Heureusement pour les fans du couple, les deux tourtereaux ont eu le temps de se remettre de leurs émotions. Et nous avons finalement pu apprécier le reste de la journée de Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova qui a eu l’air de se dérouler sans encombre malgré ce faux départ. Entre rires complices, selfies avec Astérix et Obélix et potions magiques, les deux tourtereaux ont eu l’air de passer une journée magique et inoubliable malgré les premiers haut-le-cœur qui auraient pu signer l’arrêt de la sortie en amoureux !

Cerise sur le gâteau, le comédien de 27 ans qui a participé au succès de Coup de foudre à Jaipur à gagné et offert à sa douce et tendre des peluches XXL, comme tout bon gentleman dans un parc d’attractions !

De son côté, la danseuse Denitsa Ikonomova a elle aussi partagé son lot de photos et vidéos, notamment un vidéo courte durant lequel l’acteur tente désespérément de lui gagner une peluche et une photo de groupe des amis du couple devant la statue d’Obélix où tout le monde à l’air de passer une très bonne journée !

« Quelle belle journée avec une équipe de folie !«

On leur souhaite encore beaucoup de bonheur !