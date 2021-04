Rayane Bensetti dévasté après son erreur tragique avec Camille Lellouche

Cela faisait longtemps qu’un scandale aussi important que celui-ci n’avait pas eu lieu en ce qui concerne un comédien français, et le moins que l’on puisse dire c’est que Rayane Bensetti a frappé très fort avec la toute dernière vidéo que l’on a pu voir et qui a vraiment choqué toute la France entière. Il faut bien avouer que la vidéo très courte que l’on a vu à de quoi faire très peur…

En effet, Rayane Bensetti a été surtout reconnu par des millions de français pour sa participation à l’émission mythique de TF1 Danse avec les stars, qui est pour le moment suspendue à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Mais il se trouve que plus tôt, Rayane Bensetti a pu émouvoir également les français à travers des rôles vraiment marquants dont on se souvient encore avec beaucoup d’émotion aujourd’hui.

Il se trouve toutefois que les derniers moments que l’on a pu découvrir concernant Rayane Bensetti font vraiment froid dans le dos, et ces faits vont pouvoir lui être reprochés pendant très longtemps…

Rayane Bensetti tourne une vidéo choquante avec Camille Lellouche, les fans réagissent

Personne ne s’attendait à pouvoir entendre un jour une histoire aussi sordide en ce qui concerne l’acteur Rayane Bensetti. En effet, il se trouve que ces derniers jours, nous avons pu avoir l’occasion de le retrouver avec Camille Lellouche en train de faire une vidéo « scandaleuse » selon certains fans du comédien qui sont encore sous le choc des images et des déclarations des deux protagonistes de la vidéo.

On a en effet pu voir Rayane Bensetti avec Camille Lellouche dans une vidéo où les deux personnages semblent être sous l’emprise de l’alcool. Dans les images, on peut entendre alors le comédien Rayane Bensetti affirmer qu’il est « avec la famille », mais il ne s’attendait sans doute pas à ce que la compagne avec qui on peut le voir lui fasse une réponse aussi cinglante que celle que l’on a pu entendre.

En effet, Camille Lellouche n’a pas hésité à répondre très distinctement dans la vidéo que l’on a pu voir « La famille, la famille? Je te su*e quand même » ! Des propos choquants que personne n’a compris, alors que Rayane Bensetti s’est empressé par la suite d’embrasser langoureusement la jeune femme qui se trouve dans la vidéo qui a été diffusée.

Mais alors que les internautes ont été complètement sous le choc face à ces images, le comédien Rayane Bensetti s’est empressé par la suite de prendre la parole pour la première fois à ce sujet…

Rayane Bensetti prend la parole et s’excuse auprès des fans

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que Rayane Bensetti a donc pu décider de prendre la parole pour pouvoir tout balancer en ce qui concerne cette dernière vidéo. Dans sa déclaration, on peut voir en effet qu’il a pu décider d’utiliser la chanson du chanteur Akon qui interprète ainsi Sorry, blame it on me.

Sur les paroles de cette chanson qu’il a diffusé, il a par la suite ajouté en bas de l’écran le message « Pardon » pour pouvoir montrer à tous ses fans qu’il avait malheureusement fait une faute très grave !