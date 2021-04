Rayane Bensetti en froid avec Camille Lellouche ? Ce détail intrigue les internautes…

Alors que le comédien avait fait un carton plein pour sa participation très remarquée dans l’émission Danse avec les stars, il semblerait que celui-ci se trouve actuellement dans la tourmente avec une vidéo qui aura marqué les esprits. Il se pourrait bien que sa carrière soit même impactée, alors que la crise sanitaire bat son plein et que les projets cinématographiques ont largement perdu de budget.

On a en effet pu apprendre ces derniers mois beaucoup de reports et annulations de séries et de films à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Bien que dans certains cas, il se trouve que l’on peut imaginer une sortie prochaine, les effets ne devraient se faire ressentir que dans plusieurs mois. Pour Rayane Bensetti comme pour d’autres comédiens, l’avenir est aujourd’hui assez incertain. Mais tout cela était sans compter sur les dernières déclarations de l’acteur qui n’ont pas du tout été approuvées par les téléspectateurs.

Rayane Bensetti : une image écornée après sa participation à une vidéo…

Si jusqu’à ces derniers jours, le comédien Rayane Bensetti pouvait paraître comme irréprochable, son image médiatique en a pris un sacré coup récemment… Tout le monde se souvient encore aujourd’hui des images très choquantes que l’on a pu voir du comédien Rayane Bensetti. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ce dernier se trouvait alors en compagnie de Camille Lellouche.

Dans des images où les deux protagonistes semblent dans un état assez euphorique, ils ont pu faire une déclaration très surprenante. En effet, on a pu entendre dans la pénombre que Rayane Bensetti était avec « la famille », alors que sur les images il ne se trouvait qu’avec la jeune femme. Mais il ne s’attendait sans doute pas à ce que Camille Lellouche prenne la parole à son tour.

En effet, avec beaucoup d’humour qui paraît mal placé, elle a pu répondre « La famille, la famille : je te s*** quand même » ! Une déclaration qui ne passe pas pour les milliers de fans de l’acteur, qui a rigolé en entendant cette affirmation et qui s’est empressé d’embrasser langoureusement sa protagoniste dans la vidéo.

Bien que le comédien ait par la suite décidé de prendre la parole pour s’excuser, il se trouve que l’on a pu découvrir un petit détail qui n’est pas passé inaperçu sur le web, et celui-ci pourrait marquer un tournant dans la relation entre Rayane Bensetti et Camille Lellouche…

Rayane Bensetti et Camille Lellouche : ce geste qui a intrigué les internautes…

Personne n’aurait pu imaginer que Rayane Bensetti et Camille Lellouche, les deux protagonistes de la vidéo, allaient pouvoir tenir des propos aussi choquants. D’ailleurs, peu de personnes étaient dans la confidence et on ignorait tout de la relation entre le comédien et l’humoriste.

Toutefois, les internautes auront pu remarquer qu’après cet incident, Rayane Bensetti et Camille Lellouche ne se suivent plus mutuellement sur Instagram : faut-il y voir un lien suite à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux plus tôt ? Pour le moment, personne n’a pris la parole à ce sujet mais les internautes se sont montrés tous très inquiets. En effet, le comédien qui est très talentueux a pu voir son image écorchée en quelques secondes, et les conséquences pour le reste de sa carrière pourraient être catastrophiques…