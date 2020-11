Rayane Bensetti : L’acteur en dévoile plus sur sa carrière et sa mystérieuse relation avec Denitsa Ikonomova !

La nouvelle série de TF1 est intitulée « Il était une fois à Monaco », et Rayane Bensetti fait partie des têtes d’affiche. Alors qu’il a été invité par un média pour en parler, une question inévitable est revenue : Rayane Bensetti est-il en couple avec Denitsa Ikonomova ?

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova : en couple ?

Nombreux sont les internautes qui se posent la question, mais personne n’a la réponse, quant au lien exacte qui lie Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova. Il faut savoir que tous 2 se sont rencontrés il y a quelques années sur le tournage de la 5e saison de Danse avec les stars.

Ils ont alors formé un couple de danse mené par la jeune danseuse, et ont fini par être les vainqueurs. Depuis lors, les 2 stars sont tout simplement inséparables, et les rumeurs vont bon train, quant à une relation amoureuse entre eux, comme cela est déjà arrivé dans l’émission.



Si jusqu’à présent les principaux concernés n’ont jamais rien fait pour affirmer ou démentir ces rumeurs, leurs fans s’amusent à chercher des traces qui pourraient les trahir, notamment à travers leurs publications sur Instagram. En effet, ils ne manquent jamais de s’encourager ou de se féliciter mutuellement lorsque l’un d’entre eux est sur un projet.

Depuis ce lundi 2 novembre 2020, Rayane Bensetti est à l’honneur sur TF1, dans une nouvelle série intitulée : Il était une fois à Monaco. Alors qu’il accordait une interview au média Ciné Télé Revue, une question qui n’a rien à voir avec le film a été posée.

L’acteur a été interrogé sur sa relation avec Denitsa Ikonomova, et sa réponse a été pleine de mystère : « Vous n’en saurez pas plus. On est très complices, on s’entend très bien. Mais ce qui est du privé reste du privé. On est peut-être ensemble, peut-être pas. J’entretiens le mystère. C’est une rumeur qui est drôle. Mais je pense que les gens n’ont pas besoin d’en savoir plus pour nous apprécier ».

Rayane Bensetti ne veut plus jouer de rôles romantiques !

Au cours de son interview, Rayane Bensetti est revenu sur les rôles dans lesquels le public a l’habitude de le voir. En effet, l’acteur joue souvent dans des films de comédies romantiques, où il est l’acteur principal, comme dans Coup de foudre à Jaipur, ou encore dans Tamara 1 et 2. L’ami de Denitsa Ikonomova s’est confié à ce propos : « Avec celui-là, j’en suis à cinq comédies romantiques. J’ai envie de me diriger vers d’autres choses. »

Cependant, Rayane Bensetti ne nie pas que ces rôles fussent intéressants à jouer. D’ailleurs le dernier en particulier : « C’est un film de qualité, et on a eu la chance d’avoir Frédéric Forestier, qui est un réalisateur incroyable. C’est bien de raccrocher les gants là-dessus ».



Notons que le jeune acteur de 27 ans a toutes les raisons de préférer le tournage de “Il était une fois à Monaco”. Déjà, cela s’est déroulé dans le célèbre Casino de Paris à Monaco. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit tout simplement de l’un des plus grands casinos d’Europe !

Comme l’a souligné l’acteur, les décors du film étaient « superbes et prestigieux ». Pour en avoir une idée, l’un des récents films de James Bond ‘’Casino Royale’’, y a été tourné en partie.

Par ailleurs, tout n’a pas été parfait pour Rayane Bensetti, puisqu’il a eu quelques soucis de santé pendant le tournage. Il faut dire que le pauvre a été piqué 2 fois par un frelon asiatique pendant une scène ! Un incident qui l’a conduit aux urgences, bloquant ainsi le tournage pendant 48 heures. D’après le jeune acteur : « C’était l’horreur…une catastrophe ! »

Heureusement tout est rentré dans l’ordre maintenant…