Raymond Domenech : hospitalisé en Haute-Savoie après de vives douleurs !

L’ancien joueur français aurait été victime de vives douleurs pendant qu’il effectuait une visite à l’hôpital de Thonon-les-Bains selon Le Dauphiné Libéré. Il a été automatiquement hospitalisé pour des coliques néphrétiques.

Raymond Domenech hospitalisé après être pris de douleurs en Haute-Savoie

Le compagnon d’Estelle Denis s’est rendu en Haute-Savoie ce jeudi pour effectuer une visite au pôle santé-sport des hôpitaux du Leman à l’issue de laquelle il devait faire une conférence de presse. Malheureusement pour lui, il aurait vécu une mésaventure via de vives douleurs. Après avoir été pris en charge par le personnel de santé, certains examens ont révélé qu’il souffre de coliques néphrétiques conduisant le président du syndicat des entraineurs au bloc opératoire de cet hôpital.

Il faut dire que Raymond Domenech a vécu une période difficile ces derniers jours. Il y a une semaine, l’ancien vice-champion mondial était à la une de la plupart des journaux en France après avoir été aperçu dans une vidéo. En effet, une vidéo qui a été massivement relayée sur la toile montre le président du syndicat des entraîneurs en France, pris à partie dans un métro parisien. Quelques jours après, il s’était exprimé sur cet incident où il explique avoir fait l’objet d’insultes pour avoir dit à deux autres passagers du métro de porter leurs masques de protection contre le coronavirus. Ce jeudi encore, nous apprenons par le quotidien Dauphiné libéré qu’il a été admis dans un bloc opératoire au sein d’un établissement hospitalier qu’il était en train de visiter. Les choses n’ont pas marché comme il le souhaitait après ce malaise dont il a été victime et qui a transformé sa visite dans cet hôpital en une situation contraignante. Devenu consultant à Équipe depuis quelque temps, celui qui a été l’entraineur des Bleus pendant près de 6 ans, suscite quelques inquiétudes. Âgé de 68 ans, il a été admis à l’hôpital pour ne pas prendre de risque sur son état de santé. On lui souhaite un prompt rétablissement.

Son idylle avec Denis Estelle

En couple avec l’animatrice Denis Estelle depuis 2008, les deux tourtereaux restes très discrets sur leur vie privée. Le couple a fait parler de lui en mai dernier après avoir été convié à l’émission Tous en cuisine par Cyril Lignac. Bien qu’ayant deux enfants, Raymond Domenech et Denis Estelle ne sont pas toujours mariés. Les deux amoureux ont fait leur rencontre en 2003 sur un plateau télé et filent le parfait amour depuis 15 ans déjà. C’est sur M6 que l’ancien bleu et sélectionneur des Bleus de 2004 à 2010 avait fait sa demande en mariage à Denis juste après l’élimination de l’équipe de France de football à l’Euro 2008. Leurs deux enfants Victoire et Merlin sont respectivement âgés de 15 et 12 ans.

En juillet dernier, Raymond Domenech était revenu sur sa demande en mariage qu’il qualifiait de « raté » lors d’un entretien avec Équipe. C’était le 17 juin 2008 que l’ancien sélectionneur français avait fait une demande en mariage à sa compagne Denis Estelle en direct sur M6. De son côté, l’ancienne animatrice de 100% foot évite de parler de ce geste qu’elle qualifiait de « connerie » en 2016 sur le plateau de salut les Terriens. Onze ans plus tard, le père de Victoire et Merlin est revenu sur ces moments désastreux de son histoire avec l’animatrice de 43 ans. Il a néanmoins reconnu avoir commis une erreur grave car cela aurait impacté négativement sur la carrière de sa fiancée.