Raymond (TPMP) : il pousse un gros coup de gueule contre Nicolas Bedos et Camille Lellouche !

Le coronavirus est loin d’être fini en Hexagone d’où la décision du gouvernement d’annoncer un deuxième confinement qui a commencé le 30 octobre dernier. En effet, la France fait face à une nouvelle vague de contaminations et le président Emmanuel Macron s’est retrouvé dans l’obligation de prononcer un reconfinement afin de freiner la propagation du virus.

Raymond s’en prend à ceux qui critiquent les mesures du gouvernement

Face à cette situation délicate, plusieurs français seraient mécontents de cette mesure d’autant plus que cela a entrainé la fermeture de plusieurs commerces ainsi que l’arrêt de plusieurs autres activités. Sur le plateau de Touche pas à mon poste de ce lundi 2 novembre, Raymond, l’un des chroniqueurs du talk-show de Cyril Hanouna a poussé un coup de gueule contre ceux qui estiment que le reconfinement serait inutile. Dans son émission de ce lundi, le présentateur de C8 a proposé un débat sur les personnalités qui se plaignent de ce deuxième confinement et ce fut l’occasion pour Raymond Aabou de dénoncer le comportement de certaines célébrités.

Voir cette publication sur Instagram Expérience de ouf je m’en souviendrais 👍🏻#CQueDuKif #C8 Une publication partagée par Raymond_Aabou (@raymond_aabou) le 14 Mai 2020 à 3 :06 PDT

Alors que le gouvernement s’efforce de préserver la santé des citoyens français via la mise en œuvre de certaines mesures barrières, d’autres français n’hésitent pas à prôner le non-respect de ces mesures. Suite aux multiples coups de gueule de Nicolas Bedos qui n’hésite pas à critiquer les mesures gouvernementales concernant la lutte contre le coronavirus, estimant que les activités qui ne peuvent pas exercer pendant cette période de confinement, pourraient disparaître, Raymond aurait décidé de s’en prendre à ce dernier dans TPMP.

Le coup de gueule de Raymond contre Nicolas Bedos

Sur le plateau de TPMP, Elie Semoun s’est également exprimé sur cette question lorsqu’elle déclare que le gouvernement aurait décidé de sacrifier la culture depuis l’avènement de cette maladie. Exaspéré par toutes ces prises de position, Raymond n’a pas manqué d’exprimer sa colère à l’égard de toutes ces personnes qui négligent les recommandations des pouvoirs publics. Ce dernier a fait savoir qu’il n’était pas inquiet pour ces stars qui déplorent le renvoi de leurs projets. Nicolas Bedos qui avait poussé un coup de gueule après le couvre-feu, ne cesse de critiquer les mesures du gouvernement.

De son côté, le chroniqueur de TPMP n’est pas passé par quatre chemins pour déplorer l’attitude de l’acteur français de 41 ans lorsqu’il déclare « Je vais lui dire à Nicolas Bedos ! Tout l’été quand il faisait des stories sur Instagram sur la Côte d’Azur. Camille Lellouche, c’est pareil ! Ils n’ont pas fait de messages pour dire : ’Attention, quand on va se déconfiner, mettez vos masques parce qu’on va le payer plus tard !’ Ils se plaignent maintenant ! Il fallait faire les messages aussi avant. Et le gouvernement fait ce qu’il peut ».

Très remonté, Raymond a d’ailleurs été prévenu par le présentateur de cette émission qui lui faisait savoir qu’il se fâchait contre toutes les célébrités, le mari d’Emilie a plutôt été surpris par la réponse de son chroniqueur qui a balancé qu’il s’en foutait de toutes ces personnalités dont il ne supporte pas l’attitude. Sa sortie a plutôt été saluée par les téléspectateurs du talk-show de Baba. Critiqué par certains citoyens sur la façon dont il gère cette pandémie du coronavirus, le gouvernement peut compter sur d’autres acteurs de média pour se faire entendre. Il y a quelques jours sur le plateau de TPMP, Jean-Marie Bigard avait rapidement été recadré après son dérapage au sujet du coronavirus. Invité à cette émission en compagnie de son épouse, il estimait que les laboratoires étaient contre la découverte d’un traitement contre le covid-19. Une sortie qui était loin de faire l’unanimité et avait amené Bernard Montiel à sortir de ses gonds.