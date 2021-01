Aussi, vous n’êtes pas dans l’obligation de faire des études ou des formations allant dans ce sens pour pouvoir investir dans ce domaine. Si vous avez envie de faire un investissement immobilier locatif intelligent, et que vous ne savez pas comment vous y prendre, lisez notre article !

Que faut-il faire avant de réaliser un investissement immobilier locatif intelligent ?

Bien que le domaine de l’immobilier soit lucratif, ce dernier ne vous garantit pas une immunité contre d’éventuels échecs. Afin justement de ne pas être perdant lors de vos investissements, il faut savoir éviter certaines erreurs et au contraire, appliquer ce qui est bon pour vous.

Parmi ces points nous citons :

La sélection d’un bon secteur immobilier ;

L’étude du marché ;

La diversification des investissements ;

Se focaliser sur la défiscalisation.

La sélection d’un bon secteur immobilier

En effet, il s’agit d’un point très important puisque votre rendement dépendra notamment de cela. Optez pour un secteur où la population y est en constante évolution, mais aussi un quartier où les transports en commun sont disponibles de façon régulière et où les commerces sont à proximité. Aussi, vous pouvez vous assurer si le bien immobilier se trouve à côté d’établissements scolaires ou universitaires.

L’étude du marché

Avant de se lancer dans n’importe quel type d’investissement, il est impératif de faire d’abord une étude du marché. Dans le cas d’un investissement immobilier locatif intelligent, il est conseillé de voir les différentes annonces qui sont publiées dans votre secteur de choix, afin de mieux cerner les offres et les demandes.

La diversification des investissements

On vous conseille de surtout diversifier vos investissements pour limiter le risque des pertes si toutefois ces dernières venaient à survenir. Donc n’hésitez pas à investir dans plusieurs types d’immobiliers locatifs intelligents.

Se focaliser sur la défiscalisation

Dans ce cas, il est recommandé de plus se focaliser sur la défiscalisation qui est possible grâce à la mise en application de la loi Pinel, plutôt que de se focaliser sur les revenus qui vont finir par augmenter et prendre de la valeur dans le temps.

Quels sont les points à définir concernant le bien immobilier locatif intelligent ?

Vous n’êtes pas sans savoir que dans le domaine de l’immobilier, ce qui va charmer les clients c’est bien évidemment le logement qui leur est proposé, ainsi que tous les avantages qu’il peut leur octroyer. Dans ce cas, faites bien votre étude avant de louer un logement. Vérifiez qu’il réponde bien à la demande du marché, qu’il soit à proximité de tout ce qui est nécessaire, comme les commerces, les pharmacies ou encore les hôpitaux. Aussi, le choix d’un logement à louer doit être pratique pour les familles où des enfants vont encore à l’école, ou dans le cas d’étudiants, que ce dernier ne soit pas très loin de leurs campus universitaires. Enfin, le dernier point pouvant faire la différence, est le fait que le bien immobilier soit neuf ou ancien rénové. Sachez que de façon générale, celui qui est ancien est plus rentable que le neuf.

Comment faire pour réaliser un investissement immobilier locatif intelligent ?

En plus de tout ce que nous avons cité plus haut, il y a quelques points à connaître vous permettant de réaliser votre investissement immobilier locatif intelligent. Parmi les points à déterminer, il y a :

Le logement meublé ou vide ;

Fixer le montant du loyer ;

La gestion de l’investissement immobilier.

Le logement meublé ou vide

Il est important de souligner que les deux cas apportent un résultat différent. En effet, si le logement est meublé, le bail durera un an avec une possibilité de renouvellement, en plus du dépôt de garantie égal à un mois. Un logement vide quant à lui a un bail de trois ans avec un renouvellement par tacite reconduction avec un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.

Fixer le montant du loyer

Ce dernier est fixé entre le locataire et le propriétaire. Son évaluation se fait en se basant sur les annonces dans les mêmes quartiers.

La gestion de l’investissement immobilier

Il est possible que cet investissement soit géré par vous ou par des experts dans le domaine (délégation de la gestion du bien immobilier).