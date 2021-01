Réaliser une queue de cheval avec seulement vos cheveux et sans accessoire, c’est possible

Bien sûr, si vous avez une coupe mi-longue avec des cheveux qui arrivent au-dessus des épaules, vous ne pourrez sans doute pas la réaliser. Par contre, les femmes qui ont de longs cheveux ne sont pas contraintes d’avoir un chouchou, une pince ou encore un élastique pour profiter de cette queue de cheval. C’est beaucoup plus simple et pratique, il suffit de regarder la vidéo dévoilée sur TikTok. Cette application a toujours de bonnes astuces à partager.

Utilisez seulement vos cheveux pour cette queue de cheval

En soi, la réalisation de la queue de cheval n’est pas si complexe, il faut nouer vos cheveux avec un élastique et bien écarter ces derniers pour qu’elle soit fixe. Dans certains cas de figure, vous perdez un temps considérable pour trouver en vain ce chouchou qui a été égaré. Il est toujours désagréable, et même agaçant d’avoir des cheveux qui bougent alors que vous réalisez une tâche précise. Avec cette vidéo très prisée sur TikTok, vous aurez enfin la solution la plus incroyable.

Il faut des cheveux assez longs pour les utiliser finalement comme un élastique, toutes les femmes ne pourront pas user de cette technique .

. La première étape consiste à préparer votre queue de cheval en choisissant la hauteur désirée.

Vous prenez ensuite une mèche en dessous sans, toutefois, la désolidariser du paquet pour nouer vos cheveux.

Il faut qu’elle soit assez épaisse pour réussir à tenir tous les cheveux pour cette queue de cheval.

Si vous avez des cheveux fins, soyez assez doux, car ils se cassent beaucoup plus facilement.

Vous suivez ensuite les étapes proposées par cette utilisatrice de l’application et vous serrez bien pour que la queue de cheval puisse se maintenir en place. Il faut parfois quelques tentatives pour que le résultat soit à la hauteur des attentes. Si ce n’est pas le cas, prenez un élastique, mais sachez que celui-ci est problématique puisqu’il fragilise la chevelure. Cette dernière a tendance à être beaucoup plus cassante au fil des jours et vous pourrez constater que les cheveux s’arrachent beaucoup plus facilement. C’est pour cette raison que cette solution peut être efficace pour une multitude de femmes.

Une autre technique pour la queue de cheval

Cette vidéo vous permet d’avoir une « couette » sans utiliser un accessoire à savoir des barrettes, des pinces à cheveux ou encore un chouchou assez large ou un élastique. Ce dernier peut tout de même être utilisé avec un aspirateur. Cette vidéo a sans doute fait le tour du web et vous avez aussi pu la découvrir sur YouTube ou sur cette application. Il faut nouer l’élastique au bout de votre aspirateur en enlevant bien sûr le balai pour avoir uniquement le morceau du manche. Il est plus facile de faire appel à une personne de votre entourage.



Il faut aspirer tous les cheveux avec l’aspirateur en utilisant une puissance assez élevée pour éviter que les petits cheveux soient un peu partout. Lorsque la hauteur est celle escomptée, il suffit de faire glisser l’élastique sur la queue de cheval et de bien tirer les cheveux pour qu’elle soit fixe. C’est insolite et cette méthode a été utilisée par de nombreux papas sur Internet qui n’arrivent pas toujours à coiffer leur petite fille lorsque la maman est absente. Les enfants adorent au vu des images qui ont fait le tour du monde depuis quelques semaines déjà. Vous allez aussi adorer ces deux méthodes et n’hésitez pas à les tester dès maintenant.

Soyez tout de même doux pour ne pas arracher les cheveux.