Recette de la tarte avec un soda : la vidéo la plus partagée va-t-elle vous dégoûter ?

Vous avez une préparation assez simple puisqu’il suffit d’avoir un soda, un fond de tarte et une bonne dose de sucre. Bien sûr, la consommation doit être raisonnable au vu des calories, vous avez entre les mains une bombe calorique qui pourrait clairement vous faire prendre du poids. Cette vidéo est toutefois très prisée puisque ce sont des millions de vues qui ont été enregistrées. Le youtubeur Alexandre Calvez a également tenté cette préparation qui est assez spéciale.

Comment réaliser cette tarte avec du Sprite ?

Bien sûr, vous avez une quantité astronomique de sucres, il est soit préférable de ne pas manger la tarte au Sprite, soit d’envisager une version allégée. Vous aurez toutefois besoin de quelques ingrédients assez simples avec une pâte brisée assez épaisse pour que le liquide ne puisse pas déchirer la pâte.

L’ingrédient phare de cette recette se nomme le Sprite et vous aurez besoin d’une cannette de 33 cl .

. 30 grammes de farine sont aussi nécessaires même si cela peut paraître assez loufoque.

200 grammes de sucre sont également au rendez-vous, mais vous pouvez le remplacer par une version allégée.

Pour donner un goût un peu plus sympathique, il est conseillé d’incorporer 10 ml d’extrait de vanille ou une gousse que vous pourrez infuser.

La recette se termine avec 60 grammes de beurre.

Contrairement aux idées reçues, vous n’avez pas besoin de préparer une multitude d’ustensiles, car la recette de la tarte au Sprite est vraiment simple. Vous devez dérouler dans un moule spécial votre fond de tarte et prenez comme nous avons pu le préciser une version épaisse, car vous aurez une bonne quantité de liquide dans cette recette. Vous versez dans un premier temps l’intégralité de la canette puis une mixture à base de farine, et de sucre que vous aurez pu mélanger au préalable.

Répartissez la préparation de manière homogène sur l’ensemble du fond de tarte et ajoutez ensuite la vanille, soit l’extrait, soit l’arôme ou encore le contenu d’une gousse. Le beurre doit aussi être incorporé à cette étape en le râpant sur l’ensemble de la tarte au Sprite. Vous pouvez aussi découper de petits morceaux qu’il suffit de répartir toujours de manière homogène sur cette préparation loufoque.

Enfournez à 200 degrés !

La recette continue avec une feuille d’aluminium qu’il faut déposer sur la tarte sans qu’elle soit en mesure de toucher le contenu. Réalisez une croix au centre pour laisser la vapeur sortir pendant la cuisson. Certaines personnes ne seront pas très heureuses d’utiliser de l’aluminium dans un four puisqu’il est souvent critiqué à cause des composants qui peuvent passer dans les aliments. Vous pouvez sans doute le remplacer par une feuille de papier cuisson et réalisez toujours la grande croix au centre pour ne pas avoir un effet de serre particulièrement dommageable.



Vous devez enfourner votre tarte assez bizarre pendant 30 minutes à 200 degrés et vous baissez ensuite le four à 190 degrés en prolongeant la cuisson de 30 minutes. Évitez de la manger en la sortant du four, prévoyez près de deux heures avant de la déguster et la meilleure solution consiste à la laisser dans le moule et à la placer dans le réfrigérateur. Alexandre Calvez vous propose sa recette sur son compte YouTube et il ne semblait pas très euphorique à l’idée de la réaliser, mais il a par contre été convaincu lors de la dégustation. La consommation devra être modérée par contre ! Vous avez également la version originale sur Tik Tok qui connaît un succès sans précédent.