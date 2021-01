L’incroyable recette des poires Belle-Hélène de Cyril Lignac, vous pourrez vous régaler !

Le chef pâtissier est largement sollicité pour ses desserts puisqu’il propose toujours des recettes sympathiques. Avec Tous en Cuisine, il a pu vous régaler notamment avec la galette des Rois ou encore la préparation du repas de Noël et celui du Nouvel An. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène afin de vous proposer une recette qui devrait vous mettre l’eau à la bouche à savoir les poires Belle Hélène. Si vous ne connaissez pas, ce sera l’occasion de la proposer à tous vos convives lors de votre prochain repas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Lignac (@cyril_lignac)

Un peu de crème chantilly et des poires

L’émission Tous en Cuisine est vraiment très pratique puisqu’elle vous permet de déguster des plats de qualité et les recettes sont aussi faciles à réaliser. Même si vous n’êtes pas un expert dans ce secteur, il sera tout à fait possible de présenter des poires Belle Hélène à tous vos convives. En termes de temps, vous aurez besoin de 15 minutes pour la préparation et seulement 20 minutes pour la cuisson. Les ingrédients ont été donnés par le chef et les portions sont proposées pour quatre personnes.

Vous avez besoin pour le sirop de 4 poires, d’un litre d’eau, de 400 grammes de sucre, d’un zeste de citron et un autre d’orange et d’une gousse de vanille .

. Une étoile Badiane et un bâton de cannelle sont les bienvenus. Pour la chantilly, il faut 250 grammes de crème liquide.

25 grammes de sucre glace sont à prévoir ainsi qu’une gousse de vanille.

Pour la sauce chocolat avec les amandes, prévoyez 8 cl de lait, la même quantité de crème liquide, 25 grammes de sucre et 100 grammes de chocolat noir.



Vous devrez aussi ajouter pour la sauce près de 30 grammes d’amandes effilées pour que le rendu soit le plus gourmand possible. Dans un premier temps, vous devez verser dans la casserole, l’eau ainsi que le sucre puis les ingrédients pour la préparation du sirop. Nous vous conseillons de suivre la recette en replay notamment pour ne pas manquer une seule étape, il serait dommage que ces poires Belle Hélène ne soient pas aussi appétissantes que celles dévoilées par Cyril Lignac. Le sirop doit aussi être porté à ébullition pour que les saveurs se développent.

De belles poires pour vos convives

Sur le compte Facebook de Cyril Lignac, vous aurez quelques photos de cette préparation qui nécessite aussi la préparation d’une belle chantilly. Pour les poires, vous avez tendance à les proposer entières, mais le chef décide de les couper avec de fines tranches pour que le décor soit nettement plus efficace. Pour le dressage de l’assiette, c’est assez simple, il suffit de déposer dans un premier temps les tranches pour les poires et de les napper du sirop et d’ajouter la sauce au chocolat qui est vraiment très gourmande et sympathique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Lignac (@cyril_lignac)



En parallèle, il sera préférable de réaliser une petite quenelle de chantilly pour recouvrir l’ensemble. Le dessert se termine avec les amandes effilées que vous pouvez légèrement griller pour apporter une touche de croquant qui sera clairement à la hauteur de vos attentes. Vous savez désormais réaliser de belles poires Belle Hélène. Ce n’est pas si complexe, mais vous devez prendre le temps de préparer les trois recettes à savoir la sauce, la chantilly et le sirop qui apporte de la douceur. Toutes les recettes de Cyril Lignac sont en replay sur M6 et certaines de ses réalisations sont disponibles sur son compte Instagram.

Vous ne pourrez pas vous remettre de cette dégustation puisque le chocolat avec la chantilly et les poires sont incroyables en bouche.