Recette du pain maison : vous serez surpris par cette incroyable préparation

Si vous possédez une machine, sachez que vous pourrez suivre les indications des différents programmes pour avoir un pain blanc ou brioché, voire croustillant. La recette du pain maison n’est pas si difficile, mais sa réussite réside essentiellement dans la sélection des ingrédients.

Préparer un délicieux pain maison

Vous n’êtes pas contraint d’investir dans une machine à pain puisque votre four sera amplement suffisant, mais il faudra par contre bien pétrir la pâte et surtout la laisser reposer. Si vous avez préparé un levain maison, le résultat sera nettement meilleur par rapport à un sachet industriel.

Vous avez donc besoin de 500 grammes de farine de type T45 de préférence, elle est parfaite pour la préparation du pain maison .

. Il faudra 30 ml d’eau à température ambiante ainsi qu’un sachet de levure de boulanger ou un levain maison.

Deux cuillères à café de sel seront aussi indispensables.

Vous devez ajouter la farine, la levure ou votre levain ainsi que l’eau avant de bien pétrir le mélange. Le but est de bien étirer la pâte pour que le rendu soit homogène. Vous pouvez d’ailleurs utiliser un robot pâtissier avec un crochet pour le pétrissage.

Le pain maison demande de la rigueur

Laissez reposer votre boule dans un contenant pendant 15 minutes puis pétrissez-la à nouveau en supprimant le gaz. Laissez 15 minutes avant d’ajouter la quantité de sel et il faudra pétrir la pâte pendant de longues minutes pour que l’ingrédient soit parfaitement intégré. Réalisez une belle boule et laissez-la dans un contenant avec un torchon propre, il faut attendre 2 heures pratiquement. Après avoir pétri légèrement votre pâte, vous devez la façonner comme vous le souhaitez sur une plaque qui va au four.

Laissez à nouveau reposer votre pain maison pendant 50 minutes puis préchauffez le four à 250 degrés. Dessinez quelques traits sur votre pain, ajoutez un peu de farine pour avoir un produit digne des professionnels et enfournez-le pendant 25 minutes. Cela dépend de la couleur que vous souhaitez, il sera un peu plus doré et croustillant avec ce temps de cuisson. Vous pouvez le conserver plusieurs jours dans un torchon.

Dans le commerce, il est possible d’acheter des accessoires pour façonner des baguettes par exemple ou des pains moulés.