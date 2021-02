Recette d’un burger à l’avocat qui devrait vous combler, elle est simple et très efficace

Avec la fermeture des restaurants, les Français ont décidé de passer un peu plus de temps derrière les fourneaux afin de préparer des repas dignes de ce nom qui respectent aussi leurs envies, mais également leurs préférences. Il existe donc une recette de burger qui devrait clairement vous apporter un peu de baume au coeur et la composition est insolite, mais réjouissante. Cela vous évite par exemple d’avoir le traditionnel combo « viande et oignon ».

Comment obtenir ce burger à l’avocat ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Diego (@diego_alary)



Sur Internet, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver des recettes puisque les burgers sont nombreux et toutes les déclinaisons ont sans doute été inventées pour le plus grand plaisir des passionnés. Pour cette recette, vous pouvez préparer vous-même les buns ou encore les acheter dans des centres commerciaux, mais il est préférable de se rendre à la boulangerie.

Vous pourrez ensuite préparer un avocat, un oignon rouge et de la coriandre pour apporter un peu de saveurs réjouissantes .

. La moitié d’un citron vert sera le bienvenu au même titre qu’une cuillère à soupe de yaourt grec et un peu de piment doux si vous n’êtes pas un adepte des épices trop fortes.

Il faudra également du chou rouge, un filet de poulet que vous pouvez paner à la maison et des tranches d’emmental.

La préparation est finalement simple et commune à d’autres recettes puisque vous devez préparer le filet de poulet. Vous pouvez le paner en le trempant dans un premier temps dans de la farine puis un oeuf entier battu et de la panure. Cette dernière peut être réalisée par vos soins, il suffit de prendre quelques biscottes que vous écrasez finement. Il faut également bien ciseler le chou rouge pour qu’il soit facile à intégrer à cette recette. Vous pourrez préparer une délicieuse sauce avec le yaourt, cela change aussi du ketchup et de la mayonnaise que vous pouvez retrouver chez McDonald’s.

Pour le montage, vous faites comme vous le souhaitez ou alors vous suivez la recette avec la plus grande minutie d’un spécialiste à savoir Diego Alvary puisqu’il a eu l’occasion de partager sur Internet cette délicieuse recette. Pour que le goût soit à la hauteur de toutes les attentes, vous devez par contre être vigilant au choix de l’avocat puisqu’il faut qu’il soit bien mûr. Si ce n’est pas le cas, il sera trop dur.

Des variantes pour votre burger

Comme c’est le cas pour la pizza, vous avez une multitude de variantes susceptibles de vous satisfaire si vous êtes un amoureux des burgers. En effet, la viande peut être remplacée par du poulet classique ou pané comme ce fut le cas dans la recette ci-dessus. Le poisson est aussi le bienvenu, il faudra bien le faire griller pour que la tenue soit celle escomptée. En termes d’ingrédients, toutes les possibilités sont au rendez-vous avec le fromage, la mozzarella ou encore l’emmental, le parmesan, vous pourrez ajouter différentes sortes d’oignons qu’ils soient jaunes ou rouges.



Les sauces peuvent être réalisées avec un yaourt assez épais ou une version classique que vous pourrez associer à du St Morêt pour que la texture soit un peu plus sympathique en bouche. Bien sûr, la salade peut être indispensable au même titre que le ketchup et la mayonnaise. N’hésitez pas à déterminer vos propres recettes afin de faire le plein d’idées et vous pourrez enfin déguster un burger à la hauteur de toutes vos attentes et vous pourrez aussi satisfaire tous vos convives.