Recette d’un gâteau au chocolat express, quelques minutes suffisent pour ces gourmandises !

Il suffit d’ajouter un peu de chocolat dans une recette pour que le bonheur soit au rendez-vous. Quelques minutes sont amplement suffisantes pour avoir un gâteau digne de ce nom qui devrait enthousiasmer vos papilles. Bien sûr, les ingrédients sont peu nombreux, car le but premier de ces recettes consiste à satisfaire immédiatement votre envie. Si vous devez attendre de nombreuses heures pour déguster votre gâteau au chocolat, vous n’aurez plus le souhait de le manger.

Quelques gâteaux à réaliser en express et sans se prendre la tête

S’il y a bien une recette qui ne cesse de passionner les femmes et les hommes, il s’agit du coeur coulant. Vous avez un ramequin, une pâte avec du chocolat, vous mettez le tout au micro-ondes et, quelques secondes plus tard, votre envie est satisfaite grâce à cette gourmandise incroyable. Pour quatre personnes, le nombre d’ingrédients est très simple et moins de 5 minutes seront nécessaires pour la cuisson et la préparation. Vous pourrez même réaliser cette dernière en compagnie de vos enfants.

Vous devez mélanger 150 grammes de chocolat de votre choix avec 100 grammes de beurre et deux oeufs entiers .

. Ajoutez 100 grammes de sucre ou un équivalent si vous souhaitez un gâteau au chocolat healthy.

Trois cuillères à soupe de farine seront indispensables pour lier tous les ingrédients et vous pourrez même ajouter des carrés de chocolat.

Avec les copeaux ou les pastilles de chocolat, vous apportez un peu de croquant, mais le but premier consiste à avoir un coeur coulant. Avec un fouet électrique ou un robot pâtissier, vous mélangez bien tous les ingrédients pour avoir une texture très lisse et sans les grumeaux. Vous pouvez opter pour une cuisson au micro-ondes, le temps dépend de votre appareil, mais choisissez la puissance maximale. Pour le four, il faut une température de 210 degrés, cela correspond à un thermostat 7.

Ajoutez un peu d’eau dans la plaque pour ne pas avoir un gâteau au chocolat assez sec. Il y a ensuite des variantes, car vous pouvez ajouter des carrés de chocolat au lait si vous utilisez du noir ou du blanc pour la préparation classique. À la place du beurre, vous pouvez aussi opter pour un beurre salé et ajoutez quelques carrés de caramel.

Le mythique moelleux au chocolat est indétrônable

Vous pouvez déguster le coeur coulant avec une boule de glace vanille pour que l’association soit gourmande et adaptée à vos attentes. Une autre recette mérite votre attention, il s’agit du moelleux au chocolat. Vous pouvez partir sur la même préparation, mais vous prolongez finalement la cuisson pour ne pas avoir un coeur coulant. Vous pouvez par contre opter pour la recette proposée par le site Elle à table, vous devrez alors préparer 5 oeufs entiers, trois cuillères à soupe de farine, 80 grammes de beurre et 200 grammes de chocolat de votre choix.

Pour apporter du croquant, des carrés ou des pépites seront à privilégier. Vous mélangez bien tous les ingrédients sans avoir un seul grumeau, car c’est souvent désagréable en bouche. Inutile d’ajouter de la levure chimique, il suffit de verser ensuite la mixture dans de petites tasses ou un grand moule que vous aurez chemisé avec du papier cuisson. Pour la cuisson, optez pour 10 minutes à 220 degrés avec une chaleur tournante. Grâce à un couteau, vous pourrez vérifier la cuisson au centre qui doit être parfaitement sèche.

Il est possible de déguster ce gâteau froid ou chaud, voire tiède, toujours, avec une belle boule de glace vanille ou encore un peu de chantilly que vous préparez ou que vous achetez.