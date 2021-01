Reconfinement : grosse annonce mercredi du président de la république qui pourrait prendre la parole !

Voilà une nouvelle qui fait vraiment froid dans le dos en cette fin du mois de janvier qui ne pouvait vraiment pas plus mal se passer. En effet, depuis plusieurs jours déjà, certains pensent que le reconfinement est proche, et on constate d’ailleurs sur les réseaux sociaux comme Twitter que le sujet est en tendances malheureusement !

Mais faut-il croire les dernières rumeurs, et Emmanuel Macron va-t-il oui ou non annoncer un troisième confinement ? Voici toutes les informations que nous avons à notre connaissance actuellement…

Point avec Daniel Spagnou, maire de Sisteron, sur la campagne de vaccination. Près de 3 000 Bas-Alpins ont déjà pu être vaccinés grâce à l'action de l'Etat, la mobilisation des professionnels de santé et l'engagement des collectivités locales. #COVID19france — Christophe Castaner (@CCastaner) January 24, 2021

Troisième confinement : pourquoi la rumeur prend de plus en plus de place chez les français ?

Si certains français se sont déjà fait vaccinés contre le coronavirus, ce n’est clairement pas le cas pour la grande majorité de la population française, et d’ailleurs les retards ne font que s’accumuler à ce sujet. En effet, à en juger l’avis de certains professionnels de santé, la campagne de vaccination du pays est une véritable catastrophe !

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le chef de l’état en personne l’a reconnu en personne lors de ses vœux du 31 décembre dernier. Malheureusement, force est de constater que cela n’a pas suffit et que depuis ces déclarations, très peu de français ont eu l’occasion de se faire vacciner contre la COVID19.

#COVID19 | Conformément à l'engagement du ministre @OlivierVeran, les données nationales, régionales et départementales sur le déploiement de la #vaccination en France sont désormais rendues publiques — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) January 23, 2021

En coulisses, il se dit depuis quelques jours qu’un troisième confinement pourrait bien avoir lieu, même si pour l’instant rien n’a encore été confirmé dans les médias ni dans la communication officielle de l’état. Si toutefois cela devrait bien être le cas, cela pourrait être une vraie catastrophe pour toute l’économie française et européenne qui est à l’arrêt depuis plusieurs mois maintenant.

En effet, on estime que bon nombre de restaurants et de bars pourraient être amenés à fermer avant la fin de la pandémie, et les chiffres que l’on a pu voir sur les prochaines projections n’ont clairement rien de très rassurant…

Je suis sûr qu'ils font parti des gens qui disent :

"Gneugneugneu #JeNeMeReconfineraiPas, je fais assez d'efforts comme ça !" #66minutes #reconfinement3 — Yves Minalot (@TMinalot) January 24, 2021

Troisième confinement : les indices s’accumulent et il pourrait devenir officiel dès mercredi avec une annonce d’Emmanuel Macron

Selon des informations que l’on a pu lire dans le Journal du Dimanche, c’est ce mercredi que le chef de l’état, Emmanuel Macron, pourrait annoncer à 20 heures un nouveau confinement.

Comme on a pu le lire dans le JDD, les informations viendraient de personnes très haut placées qui sont proches du président de la république. Et malgré les démentis que l’on a pu lire ici et là, le journal a confirmé les informations et a maintenu ses informations.

Ces derniers jours, lors d’une interview qui a été accordée à la radio française RTL, c’est la première dame de France Brigitte Macron qui a laissé semé le doute : personne ne s’attendait à que cette dernière prenne la parole à ce sujet !

Selon une source proche du président de la république, ce troisième confinement pourrait durer au minimum trois semaines, bien que l’on se doute bien que celui-ci pourrait être prolongé par la suite.

Si pour d’autres analystes, rien n’est encore décidé, d’autres estiment que la solution serait d’ores et déjà prise et qu’il ne manque plus que la déclaration d’Emmanuel Macron qui devrait acter ce nouveau confinement, alors que le vaccin contre le coronavirus a été découvert depuis maintenant plusieurs semaines. On imagine que la tension est plus que présente pour tous ceux qui espéraient voir une levée du couvre-feu de 18 heures : cela n’annonce rien de bon pour les prochains jours !