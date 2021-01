Reconfinement en France : de mauvaises nouvelles, il semble inévitable pour février et pendant 4 semaines !

Nous avons déjà de mauvaises nouvelles qui ont été partagées avec notamment le couvre-feu généralisé à toute la France à 18 heures, la confirmation de la fermeture des remontées mécaniques pour le 1er février et des rumeurs circulent. Ces dernières concernent les bars, et les cafés qui ne pourraient pas ouvrir avant juin 2021 alors que la date d’avril 2021 est envisagée apparemment, pour les restaurateurs. La situation est problématique et il faudra attendre l’intervention d’Olivier Véran ce 21 janvier pour en savoir plus.

Un reconfinement de 4 semaines à prévoir pour février ?

Le journal Entreprendre a de mauvaises nouvelles puisqu’il partagerait les informations du gouvernement. Face à la situation, ce dernier aurait décidé en coulisse de programmer un reconfinement en France dès le début du mois de février, ce qui expliquerait également la confirmation de la fermeture des remontées mécaniques à cette date.

Est-il encore possible d’échapper à un confinement strict ?

💬 « Je veille à un équilibre, qui peut être mis en causes quasiment tous les jours. Nous devons nous réserver des capacités d’action, le confinement en est une ! » Le Premier ministre @JeanCastex dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/Tv5YjHlnlB — C à vous (@cavousf5) January 18, 2021

Selon les données glanées sur Internet, le reconfinement serait donc de 4 semaines et il prendrait effet en février .

. Jean Castex serait conscient que seul le reconfinement total de la France permettrait à l’épidémie d’être stoppée.

Si toutefois le confinement généralisé est confirmé, les restaurants pourraient ne pas ouvrir avant l’été et non en avril comme certains le pensent.

Ce serait la meilleure configuration, car si bien sûr la crise sanitaire ne s’arrange pas, la situation pourrait être encore plus restrictive dans les prochains mois.

Bien sûr, les informations proposées sont des rumeurs et elles n’ont pas été confirmées par le président de la République ou encore le Premier ministre, sauf pour les remontées mécaniques. Ces dernières ne pourront pas ouvrir le 1er février comme cela avait pu être annoncé au préalable. Si la France opte pour le reconfinement généralisé, elle ne sera pas le seul pays puisque l’Allemagne opte aussi pour ce mode jusqu’au 14 février puisque la situation n’est pas celle escomptée. Les annonces du gouvernement sont alors attendues alors que les vaccins ne comblent pas encore les attentes.

En effet, les centres ont fermé, mais les rendez-vous sont saturés jusqu’à mars 2021 dans certaines régions et d’autres sont clos puisque les vaccins ne sont pas assez nombreux pour satisfaire tout le monde. Jean Castex pourrait donc intervenir prochainement pour éventuellement partager de nouvelles restrictions.

📌 CE SOIR 📌@olivierveran sera l’invité du #JT20H de @GillesBouleau Le ministre des Solidarités et de la Santé répondra en EXCLUSIVITÉ aux questions que se posent les Français sur le #CouvreFeu18h, la #vaccination, les #variants… 📺 Sur @TF1 pic.twitter.com/Cdy2rpDzMr — TF1LeJT (@TF1LeJT) January 21, 2021

Le discours d’Olivier Véran le 21 janvier

Certains pensaient que Jean Castex prendrait la parole ce soir, mais c’est finalement le ministre de la Santé qui est au rendez-vous et il vous propose un discours sur TF1. Il sera alors sur le plateau de la chaîne première pour le journal télévisé de Gilles Bouleau. Il devrait se prononcer sur la crise sanitaire et notamment informer les Français concernant les avantages du couvre-feu généralisé et l’avancée de la vaccination en France. Il y a peu de chances pour qu’il annonce un reconfinement, mais il pourrait tout de même l’évoquer. Dans tous les cas, seuls Jean Castex ou Emmanuel Macron peuvent annoncer à la France ce genre de restrictions.

L’intervention d’Olivier Véran sera sans doute tout à fait classique et des internautes pensent qu’elle sera même inutile. Dans tous les cas, le Premier ministre avait estimé lors de sa dernière conférence de presse qu’il ne fallait pas tirer un trait sur la crise sanitaire puisqu’elle est toujours aussi présente. Il évoquait aussi si la situation le demandait un reconfinement généralisé de plusieurs semaines. Ce dernier pourrait toutefois impacter plus durablement les esprits alors que le moral chez les Français est au plus bas. Le taux de suicides est aussi important notamment chez les adolescents.