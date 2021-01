Recycler vos vieilles viennoiseries : découvrez la meilleure astuce donnée par Christophe Michalak !

Nous avons évoqué dans un précédent article les avantages de certaines viennoiseries comme le croissant. Ce dernier n’est finalement pas si calorique que certains pourraient le penser si bien sûr vous êtes raisonnable en termes de quantités. Vous avez peut-être eu l’envie d’acheter quelques produits auprès de votre boulanger préféré, mais vous avez des restes. Ces derniers ne doivent pas être jetés, car Christophe Michalak a une astuce renversante qui est aussi très écologique. L’objectif premier consiste à économiser de l’argent avec ces techniques, à limiter les déchets et à respecter la planète.

Comment recycler les fameuses viennoiseries ?

Vous avez également rendez-vous sur son compte Instagram puisque Christophe Michalak a l’avantage de proposer souvent de petites recettes sympathiques qui vous mettront l’eau à la bouche très rapidement. Ce sera aussi l’occasion de répandre la bonne parole auprès de vos proches qui pourront aussi tester cette méthode pour recycler toutes les viennoiseries. En effet, cette recette est finalement basée sur celle du pudding qui consiste à recycler plusieurs pâtisseries et de petits biscuits.

Vous avez donc besoin des brioches, des pains au chocolat, des croissants qui n’ont pas été dégustés .

. Christophe Michalak propose d’ajouter 4 oeufs entiers à cette recette et ils doivent être assez gros.

Prévoyez aussi 400 grammes de crème fleurette et 80 grammes de cassonade.

Bien sûr, la recette peut être calorique, il faudra alors consommer cette gourmandise avec modération, cela sera possible si vous n’achetez pas très souvent ces viennoiseries. Si vous avez un four avec une chaleur tournante, c’est un réel plus puisque la cuisson sera nettement plus homogène. Prévoyez aussi de le préchauffer à 180 degrés pour qu’il soit bien chaud. Vous aurez besoin d’un moule classique pour les gâteaux, évitez celui dédié aux tartes, il sera beaucoup trop petit.

Pour éviter que votre gourmandise attache, il est conseillé de bien beurrer le moule ou d’utiliser une version en silicone qui est nettement prisée par les ménagères. Cela vous évite aussi d’utiliser des matières grasses, ce qui est bénéfique pour votre silhouette. Christophe Michalak vous recommande de couper de petits morceaux de toutes vos viennoiseries, vous pouvez aussi opter pour des tranches afin d’avoir un résultat un peu plus homogène.

Une recette pour tous les adeptes des viennoiseries

Pour que les viennoiseries retrouvent un petit goût sympathique, il faut les passer au four en utilisant le grill. Si vous n’avez pas cette fonctionnalité, le grille-pain pourra clairement être suffisant en choisissant une puissance relativement faible pour qu’ils ne cuisent pas trop. Vous les ajoutez ensuite dans votre moule en les dispatchant comme vous le souhaitez. À proximité, vous prévoyez un récipient pour mélanger les oeufs qui doivent être bien battus, la crème fleurette et la cassonade. Il faut une mixture bien homogène, si ce n’est pas le cas, utilisez un robot pâtissier avec le fouet ou encore un batteur électrique qui devrait vous rendre de nombreux services.

Comme pour une quiche Lorraine par exemple, vous versez votre mixture sur les viennoiseries que vous souhaitez recycler. Vous enfournez le tout pendant 20 minutes sans baisser la puissance du four, le dessus doit être légèrement doré comme sur la photo proposée par Christophe Michalak. Vous pouvez déguster votre gourmandise froide, mais il recommande de la savourer lorsqu’elle est tiède, cela évite aussi au gâteau de viennoiseries de durcir, ce qui entache considérablement votre plaisir. Dans tous les cas, la recette dévoilée en juin dernier a connu un franc succès et d’autres préparations sont disponibles.

Vous avez la préparation sur son compte Instagram.