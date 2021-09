Régime alimentaire : voici les changements à faire dans votre alimentation lorsque vous atteignez la cinquantaine !

La santé n’a pas de prix. Une maxime qui nous pousse à chaque instant de notre vie à être vigilant concernant nos habitudes alimentaires. Et plus notre âge évolue, plus cette vigilance doit être accrue. C’est notamment le cas quand nous franchissons l’étape de la quarantaine qui marque souvent le début des problèmes de santé chez les adultes. Il est donc important d’en prendre déjà conscience aujourd’hui afin de connaître les habitudes alimentaires qui vous seront désormais recommandées.

View this post on Instagram A post shared by Coach | Perte de poids (@clement_personaltrainer)

Veillez à consommer plus de fruits et légumes

Si pour les jeunes, cela demeure une recommandation, il s’agira plutôt d’une obligation à votre niveau. On ne le dira jamais assez, mais les bénéfices à tirer dans cette catégorie d’aliments sont multiples.

Dans un premier temps, ils sont très riches en eau ce qui favorise une bonne hydratation du corps humain. Leur consommation avant ou après les repas permet également une bonne régulation du transit intestinal.

Dans un second temps, ils sont riches en fibres, en sels minéraux, en vitamines et en antioxydants. Tout cela contribue à éviter les cancers et maladies cardiovasculaires ainsi qu’à lutter contre d’autres problèmes notamment l’obésité et le stress oxydatif.

Ne vous privez donc plus désormais du bien-être que pourra apporter à votre santé la consommation d’un bon plat de salade ou d’un assortiment de vos fruits préférés.

Alimentez-vous régulièrement en vitamines B12

Toutes les autres vitamines vous sont également importantes. Mais l’avantage avec la vitamine B12, c’est qu’elle est plus recommandée par les nutritionnistes aux personnes qui approchent déjà un certain âge.

En effet, il vous garantit le maintien en bon état de toutes vos fonctions cérébrales et vous permet de prévenir les pathologies liées à cette partie de l’anatomie humaine. De plus, même si vous n’avez plus votre physique de 20 ans, cette substance nutritive vous permettra d’emmagasiner le plein d’énergie toute la journée.

Il est le plus souvent contenu dans des aliments comme le lait, la volaille ou encore le poisson.

Trouvez le juste équilibre dans votre consommation de sel

En effet, le sel n’est bon pour la santé que lorsqu’il est consommé dans la bonne proportion. Son déficit tout autant que son excès peut être à la base de plusieurs maladies notamment l’hypertension artérielle.

C’est pour cela qu’il vous est recommandé les repas faits maison et aussi vous devez veiller à ce que votre consommation journalière de sel ne dépasse pas trop 3 grammes

View this post on Instagram A post shared by Julie Aymé l Naturopathe (@julie.ayme.naturopathe)

Optez pour l’alimentation bio

On parle depuis déjà quelques années des nombreux bienfaits de cette agriculture respectueuse de l’environnement et du bien-être. Les aliments qui en sont issus ont la particularité d’être naturels ce qui signifie qu’ils n’ont suivi aucun procédé chimique. Un facteur non négligeable qui peut vous permettre d’avoir plus confiance dans ce qui se trouve dans votre assiette et de vous prémunir de certaines pathologies.

En plus de ces habitudes alimentaires à désormais suivre à la lettre, il vous est également déconseillé l’abus des substances alcooliques ainsi que la consommation des mauvaises matières grasses.