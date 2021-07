Régime : Mariah Carey dévoile sa méthode « low fat » impressionnante pour pouvoir perdre du poids

Personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre une seule seconde que la chanteuse américaine mythique se mette à dévoiler des informations complètement dingues en ce qui concerne sa perte de poids qui a été très remarquée récemment. Il faut dire que pendant des dizaines d’années, la chanteuse Mariah Carey a pu être sous le feu des projecteurs, mais ses fans ont été assez choqués quand ils ont vu que quelques années plus tard et en un rien de temps, la jeune femme avait pu prendre beaucoup de poids.

Comme on a d’ores et déjà pu le voir avec d’autres chanteuses américaines, mais également françaises, il arrive parfois qu’après une grossesse ou qu’après des épreuves de la vie, les kilos en trop ne cessent de s’accumuler et cela peut parfois provoquer de très graves discussions avec les fans qui ne comprennent pas toujours les choix que peuvent faire les stars. Pourtant, on a pu voir récemment quelques mamans célèbres avoir des prises de positions assez folles sur le sujet, et non des moindres.

En France, on peut notamment citer la chanteuse Shy’m qui n’a vraiment pas froid aux yeux et qui a clairement pu le montrer encore récemment sur les réseaux sociaux : alors qu’elle ne cessait de diffuser des clichés complètement dingues sur les réseaux sociaux de sa grossesse, on a pu constater que cette dernière a pu avoir une perte de poids assez impressionnante au bout de quelques semaines après avoir pu accoucher. Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde, et certains ont été très déçus par ailleurs quand ils ont vu que la star américaine Mariah Carey avait pu prendre beaucoup de poids en si peu de temps. Mais tout cela reste maintenant de l’histoire ancienne et la star a enfin décidé de sortir du silence pour tout balancer…

Mariah Carey se confesse sur sa perte de poids impressionnante…

Cela faisait maintenant plusieurs semaines que les fans de Mariah Carey se demandaient sincèrement si cette dernière n’avait pas eu une méthode miracle pour pouvoir perdre autant de poids en aussi peu de temps. Mais les dernières informations que nous avons pu connaître sont assez impressionnantes, et tout le monde a été très surpris de voir que la chanteuse a pu avoir recours à la méthode dite « low fat » qui prend de plus en plus d’ampleur aux États-Unis.

Cette méthode qui est assez peu connue en France, a pu faire plaisir à Mariah Carey qui avait pu avouer clairement dans une interview que ses jambes avaient pu même tripler de volume. Mais désormais, tout cela est de l’histoire ancienne depuis que la star de la chanson américaine a pu enfin se décider à se lancer dans un programme de rééquilibrage alimentaire qui s’est révélé très efficace, c’est le moins que l’on puisse dire…

En effet, avec un encadrement de la part d’une nutritionniste et diététicienne, il se trouve que Mariah Carey a pu suivre ce régime assez incroyable qui devrait faire parler de lui pendant encore très longtemps…

Un régime qui limite les graisses consommées…

Si on entend de plus en plus parler de ce régime, c’est sans aucun doute pour son efficacité : celui-ci consiste tout simplement à limiter la quantité de graisses alimentaires que vous allez pouvoir consommer.

De la sorte, Mariah Carey a pu trouver un allié de taille avec ce régime : elle a pu remplacer un bon nombre d’aliments à tous les repas tout en continuant de se faire plaisir. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre la sortie du prochain album de Mariah Carey qui devrait être aussi exceptionnel que le dernier sorti il y a maintenant quelques années…