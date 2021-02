Régime et perte de poids : savez-vous où part la graisse quand vous perdez les kilos que vous avez en trop ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis l’année 2020, les régimes alimentaires n’ont jamais été aussi à la mode. Il faut dire que nous connaissons depuis maintenant près d’un an une crise sanitaire sans aucun précédent avec le coronavirus. Si certains sont tombés bien malades, et bien il se trouve que d’autres français ont malheureusement pris beaucoup trop de kilos en trop pendant cette période qui est très difficile à gérer.

Pour le gouvernement, c’est une très grosse catastrophe qui devrait se profiler à l’horizon. En effet, les français font désormais beaucoup moins d’activités qu’avant, ils ont besoin d’un conseil, et cela n’est clairement pas pour arranger tout le monde.

Malheureusement, vous allez devoir faire face sans doute à des proches qui vont prendre beaucoup de poids à cause du stress que peut provoquer cette crise sanitaire, et c’est peut être le cas de vous aussi !

Si cela vous arrive, alors il ne vous restera plus qu’une chose à faire, une décision assez radicale : faire un régime drastique dès aujourd’hui ou demain ! En effet, comme vous allez pouvoir le constater, pendant cette période assez compliquée où de nombreux français ont choisi de télé-travailler plutôt que de se rendre sur les lieux de leur entreprise, il est très compliqué de pouvoir perdre du poids en restant chez soi.

Les placards à gâteaux sont parfois ouverts ou tout juste disponibles à quelques mètres de vous, et la tentation est très forte : ce n’est pas étonnant si de plus en plus de français ont donc des problèmes de poids qu’ils n’arrivent pas à gérer actuellement. En faisant un régime, vous allez donc pouvoir perdre du poids, mais il se pose alors une question : où va tout le gras que vous perdez ?

Lors d’une perte de poids, la graisse est éliminée, mais où va-t-elle plus exactement ?

Si vous avez fait attention pendant plusieurs semaines à ce que vous mettez dans votre assiette, alors vous avez sans doute vu une différence assez notable sur votre balance. Il se trouve qu’en effet, vous avez perdu de la graisse, et le phénomène s’explique assez facilement, c’est le moins que l’on puisse dire !

Il se trouve en effet que la graisse part essentiellement dans l’atmosphère lorsque l’on expire de l’air. Cela peut paraître complètement fou, mais lors d’un régime, il se trouve que plus de 80% de votre graisse sort par les poumons comme du co2 (ou dioxyde de carbone).

Mais cela n’explique pas où va le reste des 20% restants ! Et bien pour ces derniers pourcents, ils sont tout simplement évacués sous forme de fluides corporels. Concrètement, cela va concerner vos besoins naturels, mais également la transpiration ou encore les larmes.

Quels sont les risques après un régime ?

Si vous avez récemment fait un régime pendant la crise sanitaire, alors nous ne pourrions que vous recommander de redoubler de vigilance concernant les risques liés à un régime ! Il se trouve en effet que les français qui reprennent beaucoup de poids après avoir pu réaliser des efforts sont particulièrement nombreux, et cela pourrait malheureusement vous jouer des tours.

Comme vous vous en doutez, dans ces cas de figure il est donc préférable de faire appel à un professionnel de santé comme un nutritionniste par exemple.