Reine Élisabeth II : elle va démissionner l’année prochaine selon un expert royal !

Même si ce n’est pas réellement ce qu’elle désire, elle pourrait bien y être contrainte.

La monarque britannique poursuit son règne depuis près de 70 ans. Un règne assez long et son fils le prince Charles ne pourra lui succéder qu’après sa mort ou sa démission. Alors que plusieurs rumeurs circulent sur la couronne britannique, un expert de la royauté anglaise a été interviewé par le Daily Mail et il a fait des déclarations sur le trône d’Angleterre. En effet, selon lui, la monarque anglaise pourrait très prochainement démissionner de ses fonctions et laisser son fils le duc d’Édimbourg monter sur le trône. Même si la reine avait fait le serment de servir la couronne jusqu’à son dernier souffle, elle se retrouvera bien obligée de laisser son fils assurer le rôle de roi d’Angleterre…

Une démission après près de 70 ans de règne ?

Sa Majesté la reine Élisabeth II n’est plus à présenter. C’est une icône mondiale vu son règne extraordinairement long. Elle avait été couronnée le 2 juin 1953, ce qui fait qu’elle est aujourd’hui dans sa 67e année de règne. Ceci est un véritable record qui fait d’elle le plus ancien monarque encore vivant au monde depuis le décès de Jean le Grand-Duc de Luxembourg à l’âge de 98 ans.

Interviewé par le Daily Mail, Jack Royston, un expert de la couronne britannique, a affirmé que le règne de la reine pourrait se terminer bientôt. Pour lui, il est certain que la mère du prince Charles s’apprête à démissionner. « Je crois fermement que lorsque la reine aura 95 ans, elle démissionnera. Je pense qu’elle ne le voudra pas, mais de manière réaliste elle arrivera à un point où elle a tout mis dans les mains de Charles » s’était expliqué le biographe royal.

Il a également évoqué le départ du prince Harry, petit fils de la reine, avec sa femme Meghan Markle et leur fils le petit Archie. L’abandon des fonctions royales par le duc de Sussex a beaucoup surpris la reine. Cette dernière apparaît également assez affaiblie depuis un certain temps. Cela est bien normal, vu son âge avancé.

Le prince Charles bientôt roi ?

Si les propos de Jack Royston sont vérifiés, la reine démissionnera bel et bien de ses fonctions l’année prochaine. Dès que cela arrivera, il n’y a plus de doute sur le fait que ce sera son fils, le prince Charles qui deviendra roi. En effet, le 20 avril 2018, les chefs du gouvernement du Commonwealth ont annoncé que ce serait le prince Charles qui succéderait à la reine.

Elle avait même précédemment déclaré que voir son fils lui succéder était son souhait sincère. « Et puis, comment voulez-vous regarder votre fils droit dans les yeux et lui dire qu’il ne sera pas roi ? » C’est avec une pointe d’humour que Jack Royston avait ajouté cette phrase à ces déclarations. Il serait vraiment temps que le prince Charles monte sur le trône puisqu’il est le plus vieux prince d’Angleterre avec ses 71 ans.

Ce dernier a longtemps vécu dans l’ombre de la reine et beaucoup craignent que sa prise de fonctions tardive impacte négativement la marque qu’il laissera dans l’histoire. Si la reine démissionne effectivement l’année prochaine, ce sera désormais le prince Charles, la personnalité la plus importante de toute la famille royale britannique.