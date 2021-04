Reine Elizabeth II : découvrez les rares événements où elle a pu pleurer en public

En revanche, il y a d’autres moments où l’on a pu voir la reine Elizabeth II complètement sous le choc, et nous avons pu décider pour vous de vous remémorer ou de découvrir ces quelques moments que vous n’aurez clairement pas l’occasion de voir souvent. En effet, la reine Elizabeth II ne laisse que très peu transparaître ses sentiments, et dans ces quelques moments que vous allez pouvoir découvrir, certains moments font vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire…

Comme vous allez pouvoir le découvrir, même si la reine Elizabeth II a pu apprendre à mettre ses sentiments de côté avec le temps, il y a quand même néanmoins quelques moments où on peut voir que le masque tombe et où elle a été complètement bouleversée…

La tragédie d’Aberfan en 1966

Les plus anciens d’entre vous se souviendront peut être des événements terribles d’Aberfan en 1966. Ce village, situé au sud du Pays de Galles, a vécu une horrible tragédie : c’est alors que 144 personnes ont été tuées dont une grande partie concerne des enfants : on parlerait plus exactement de 116 petites filles et petits garçons. Face à la situation, la reine Elizabeth II n’a pas pu retenir ses larmes lorsqu’elle a pu voyager sur place pour rendre hommage aux proches des défunts notamment.

Le démantèlement à Portsmouth en 1997

Quelques années plus tard, c’est à Portsmouth que la reine Elizabeth II a pu verser une larme. A l’époque, il se trouve qu’elle a pu assister au démantèlement du fameux yacht royal Britannia. Complètement sous le choc, il se trouve que la reine Elizabeth II a tenté de s’essuyer les yeux, mais tout le monde a pu constater sa grande émotion sur le moment…

L’ouverture du Champ du Souvenir en 2002

Plus récemment, en 2002, c’est lors de la cérémonie d’ouverture du fameux Champ du Souvenir à l’abbaye de Westminster que l’on a pu voir la reine Elizabeth II pleurer. Avec un hommage complètement bouleversant aux plus grands héros de guerre britanniques, on imagine que la reine Elizabeth II a pu également penser à des proches à ce moment là, notamment à sa mère décédée tragiquement quelque temps plus tôt…

Le service du dimanche en 2019

17 ans plus tard, c’est lors du fameux service du dimanche que l’on a pu voir la reine Elizabeth II pleurer à nouveau. Alors que la reine Elizabeth II était habillée de vêtements noirs, elle n’a pas pu s’empêcher de pleurer quand elle a été rejointe par la duchesse de Cornouailles ainsi que la duchesse de Cambridge. Bien que le silence assourdissant se faisait ressentir, la reine n’a pas pu résister à verser une petite larme…

Les funérailles tragiques pour son mari en 2021

Il y a tout juste quelques jours, c’est à l’occasion des funérailles de son époux, le prince Philip, que l’on a pu voir la reine Elizabeth II pleurer. Bien que tous les yeux étaient rivés sur la reine, cette dernière n’a pas pu s’empêcher de verser une larme…