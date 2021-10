Relations de couple : découvrez comment les disputes peuvent être constructives pour votre relation !

Dans un couple, la dispute est inévitable. Certes, c’est une situation moins souhaitée par de nombreuses couples, mais c’est aussi un mal nécessaire. Une dispute peut être bénéfique pour solidifier votre couple. Cependant, il faut connaitre les bonnes manières pour en tirer profit omment transformer une dispute entre conjoints en un atout d’union ? Voici les conseils à suivre.

Conseil 1 : évitez d’accuser l’autre

Sachez que la vie de couple est un véritable terrain de crise. Il n’est donc pas nécessaire de fuir les disputes ou de chercher à les épargner. La bonne solution est de les accepter, mais avec plus de lucidité. Pour tirer un meilleur profit de cette situation, l’un des conseils est d’éviter de rejeter le tort sur son conjoint ou sa conjointe. Le plus souvent, c’est le moyen le plus facile de se soulager quand on s’engage dans une dispute de couple.

En procédant de cette manière, vous ne participez pas à une réconciliation. Au contraire, vous suscitez plus de frustrations chez votre partenaire. En effet, des reproches entrainent toujours de contre-attaques lorsque vous n’y allez pas avec la bonne manière. Pour que le couple sorte gagnant d’une dispute, le tort doit être partagé entre les deux partenaires. Cette approche facilite la prise de conscience de chaque côté. Dans cette circonstance, la réconciliation s’en suit de façon naturelle.

Conseil 2 : évitez de chercher à convaincre

Lors d’une dispute entre deux conjoints, chacun cherche à tirer le drap de son côté. L’un veut convaincre l’entourage du fait qu’il a raison sur l’autre. Partant de ce principe, la dispute risque de durer longtemps plus que prévu. Les effets se feront sentir au sein du couple pendant de nombreux jours si chacun reste dans la logique d’avoir raison. Personne n’en sortira grandie, encore moins le couple. Une telle prise de position pourrait même affecter l’amour qui vous unit.

L’idéal est de partir du postulat selon lequel personne n’a ni raison ni tort. Vous devez trouver un compromis entre vous deux. C’est la bonne manière de repérer l’origine du problème et d’en parler entre deux amoureux. Dans ce contexte, demandez-vous ce que vous devez faire pour changer votre partenaire et améliorer la relation de votre couple.

Conseil 3 : privilégiez des critiques constructives

Il est très facile de perdre son sang froid lorsqu’on est dans une dispute. De même, dans de pareilles circonstances, on se concentre moins sur les qualités de sa partenaire ou son partenaire. On est plutôt focalisé sur ses défauts. Dans la foulée, on peut dire des choses qu’on pourrait regretter. Retenez bien qu’il est plus difficile de se rattraper lorsque les mots sont déjà prononcés.

Au lieu de vous lancer dans des attaques qui virent vers des insultes, cherchez plutôt à apporter plutôt des critiques qui pourraient changer positivement votre couple. De plus, en pleine dispute, ne jamais chercher à interrompre son vis-à-vis. Sachez que ces moments de crise sont également des occasions pour chacun d’exprimer ses différences par rapport à l’autre. Privilégiez ainsi la voie de l’écoute.