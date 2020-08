Renaud : il disparait subitement, ses fans s’inquiètent ! Renan Luce, son beau-fils, prend la parole !

A-t-on raison de s’inquiéter, ou le chanteur nous réserve-t-il de belles surprises en cette nouvelle décennie ? Son beau-fils, Renan Luce, s’exprime sur la question.

Un chanteur adoré mais controversé

Renaud fait partie de ces personnalités très médiatiques, qui font couler de l’encre, notamment auprès de la presse people.

Celui-ci, de son vrai nom Renaud Séchan, âgé de presque 68 ans, est un brillant chanteur, auteur et compositeur. Et sa popularité est tout à fait légitime, puisque celui-ci a donné vie à certaines des plus jolies chansons du paysage musical français de ces 30 dernières années. Fervent défenseur de l’écologie et militant, il n’a cessé d’écrire sur l’amour, la déchéance de l’Homme, ou l’antimilitarisme qui lui tient à cœur depuis sa jeunesse.

Ses chansons sont à la fois légères et plus profondes, selon les morceaux et les albums, c’est probablement ce qui a donné envie à ses fans de le suivre encore et encore, depuis une quarantaine d’années environ.

Néanmoins, depuis quelques années, ses rares apparitions ont fait polémique. Le chanteur a en effet rencontré de nombreux soucis de dépression, ainsi que d’addictions variées, notamment pour l’alcool, ce qui a beaucoup endommagé sa santé, ainsi que sa voix si particulière.

Mais cela n’a jamais empêché ses fans de continuer à le suivre et l’aimer, en dépit de ses frasques bien connues du grand public.

Un beau-fils largement médiatisé

Renaud a eu une fille, Lolita Séchan, aujourd’hui âgée de 39 ans, et qui a suivi un parcours assez différent de celui de son père. Elle écrit des livres pour enfant, et plus globalement, a suivi une carrière d’auteure.

Elle fut à l’origine de nombreuses chansons écrites par son papa comme Mistral Gagnant, ou Morgane de toi par exemple, et a pour parrain l’un des amis disparus de Renaud, Coluche. Une belle source d’inspiration pour son papa !

Lolita a durant 10 ans vécu une belle relation d’amour avec un autre chanteur, Renan Luce. Ceux-ci ont même été mariés, mais après une décennie à s’aimer, ils décident en 2016 de mettre fin à leur idylle et de divorcer.

La relation avec son beau-père ne s’est pas ternie pour autant : en effet, les deux hommes sont restés en contact, et plus encore, puisqu’ils se rencontrent régulièrement depuis 4 ans. Lors de la sortie de son précédent album, Renaud a même pris la peine de féliciter son ancien beau-fils.

Renan Luce a, à cette occasion, évoqué le lien qu’il partage avec Renaud, qu’il qualifie de très fort. Bien sûr, il fut touché de recevoir cette critique positive de la part de son ancien beau-père, qui l’a beaucoup émue, sachant qu’ils partagent tous deux la passion de l’écriture.

De bonnes nouvelles pour les fans de Renaud

Les fans de Renaud peuvent d’ores et déjà se rassurer : Renan Luce a donné des nouvelles favorables du chanteur, et ce dernier a même eu l’occasion de collaborer avec le père de sa petite-fille. Il lui a écrit plusieurs chansons, trois en tout, qui figureront dans son prochain album. Celui-ci est toujours en préparation, ce qui est de bonne augure, concernant le moral de Renaud.

Sachez également que Lolita, fille de Renaud, a également pris la peine de publier quelques photos en compagnie de son père, datant notamment de son enfance.