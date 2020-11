Renaud : Le célèbre chanteur fait l’objet d’une arrestation musclée par les forces de l’ordre en pleine rue… Ce cliché choc refait surface et rappelle des souvenirs douloureux à ses nombreux fans !

Elle fait remonter des souvenirs sur le parcours peu ordinaire de la célébrité.

David Séchan, le frère de Renaud, retrace la vie du célèbre chanteur avec tous les déboires et les succès qu’il a connu. Toute l’histoire est disponible dans un livre intitulé « Renaud, putain de livre ». Vous pourrez y voir de nombreuses photos qui rappellent les évènements marquants de la vie de l’artiste. A ce propos, celle qui a surtout attiré l’attention des fans, c’est la photo montrant Renaud se faisant arrêter par la police dans la rue à Paris.

L’état de santé de Renaud

Le célèbre chanteur Renaud a longtemps bercé les français avec ses belles mélodies. Aujourd’hui, il s’agit d’un homme âgé devant vivre avec plusieurs problèmes de santé. Il enchaîne les hospitalisations depuis 3 ans environ, ce qui n’a pas l’air de l’abattre pour autant. C’est son frère David Séchan qui a dû annoncer la mauvaise nouvelle il y a quelques semaines, au sujet de l’hospitalisation de l’artiste en octobre dernier. Ce séjour à l’hôpital était nécessaire pour des examens approfondis sur son état de santé.

Il semblerait en effet que Renaud soit atteint d’une maladie pulmonaire assez grave, provoquée par la consommation excessive de tabac. Heureusement, dans l’ouvrage « Renaud, putain de livre », il est question d’un Renaud joyeux, en pleine forme, qui croque la vie à pleine dent. C’est un livre très complet, qui retrace toutes les aventures que l’homme a pu traverser durant sa vie riche en couleurs.



Vous pourrez y voir plusieurs photos, dont certaines ne montrent pas forcément l’artiste sous son meilleur jour. Ainsi, aussi bien ses fans que toutes les personnes qui le critiquent pourront y trouver de quoi se distraire. L’ouvrage vient de paraître, et sera disponible pour tous ceux qui voudraient le découvrir, lors de l’expo au musée de la musique de la Philharmonie de Paris. Il fait 200 pages en tout et vous pourrez l’avoir au prix de 24,90 euros.

La photo de Renaud qui se fait arrêter en pleine rue

Cette photo est sans doute celle qui vous captivera le plus dans cet ouvrage. En noir et blanc, elle montre clairement l’artiste se faisant arrêter par la police. L’incident a eu lieu le 30 janvier 1985. Sur ce cliché, on peut voir Renaud en gros plan, avec son foulard autour du cou. Il est saisi au collet par un policier portant un képi comme il était de coutume chez les agents des forces de l’ordre à cette époque. Près d’eux on peut voir un autre jeune homme se faisant arrêter également. A voir les images, il est certain qu’il s’agissait d’une arrestation plutôt musclée.

D’après les explications données par rapport à cet événement, Renaud aurait été militant de Greenpeace pendant plusieurs années. Il décide d’occuper les locaux d’une compagnie d’aviation nommée Japan Airlines. Son but était de protester contre la chasse à la baleine qui avait cours dans les eaux territoriales au Japon. C’est cette action qui lui a valu une arrestation et une garde à vue de quatre heures.



Peut-on le lui reprocher ? Après tout, il ne faisait que défendre ses idéaux et une belle cause en plus. Quoi qu’il en soit, cet épisode restera l’un des plus marquants de sa vie, même s’il y en a eu plusieurs autres encore… Longue vie à toi Renaud !