Renaud : les fans sont très inquiets pour sa santé suite à son absence pendant la pandémie de Covid-19 !

View this post on Instagram

« Fatigué d'habiter sur la planète Terre Sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable Sur cette fausse étoile perdue dans l'univers Berceau de la bêtise et royaume du mal Où la plus évoluée parmi les créatures A inventé la haine, le racisme et la guerre Et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs Et amène le sage à cracher sur son frère » #renaud #restezchezvous