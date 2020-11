Renaud : Sa fille Lolita Séchan finit par prendre une décision difficile et radicale concernant les réseaux sociaux !

Le mal-être peut avoir plusieurs raisons, et pour la fille du célèbre chanteur Renaud, ce sont les réseaux sociaux en ce moment. Malheureusement pour les fans de l’écrivaine, ils ne la verront plus pendant un bon moment…ou pour toujours ?

Lolita Séchan renonce aux réseaux sociaux pour son bien-être !

Lolita Séchan est une artiste comme son célèbre père, mais dans un tout autre domaine. Tout comme ce dernier, son cœur renferme des blessures de la vie, qu’elle exprime à travers son art. En effet, Lolita Séchan est une dessinatrice, auteure de livres pour enfants et de bandes dessinées.

Cette passion qu’elle a pour le dessin, l’ex-compagne de Renan Luce se sert de son compte Instagram pour la partager avec ses abonnés. Sa communauté est composée de plus de 32 000 internautes qui suivent ses créations. Cependant, l’aventure semble arrivée à son terme, puisque celle à qui Renaud a dédié sa célèbre chanson Le Mistral Gagnant, ou encore Morgane de toi, a décidé de mettre les voiles sur les réseaux sociaux.

En effet, ce lundi 2 novembre 2020, Lolita Séchan épuisée par la manière dont les choses se passent en ce moment surtout en cette année 2020_avec la pandémie du Covid-19, les attentats, le confinement et reconfinement_ a décidé de s’éloigner pour son propre bien.

Pour autant, elle ne part pas sur la pointe des pieds. La maman de Héloïse a adressé un message à ses fans sur son compte Instagram : « Les réseaux sociaux m’étouffent et me dépriment. L’époque est apocalyptique et ils empirent tout. Je vous fais un dernier bisou par ici. Je reste joignable sur WhatsApp et Messenger pour les ami-e-s. C’est triste car je ne pourrai plus montrer mon travail et essayer de vous le faire connaître, mais voilà, toute décision entraîne une perte. Courage à vous pour ce qui vient. Rendez-vous de l’autre côté s’il y en a un ! ».

La communauté de Lolita Séchan a réagi à ce message de la dessinatrice, montrant leur regret face à un tel choix, tout en étant quand même compréhensif. On pouvait lire par exemple : « « Oh non, pourquoi toujours laisser le champ libre aux médiocres ? », « Pourquoi ne pas simplement voir les réseaux sociaux comme un outil professionnel pour le secteur culturel ? », « Alors que ces publications étaient souvent de petite boules de lumières dans la morosité ambiante… Je comprends, protégez-vous, mais ne vous enfermez pas pour autant, nous sommes là ! » ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renaud Rgi (@renaud_rgi) le 3 Nov. 2020 à 10 :52 PST

Un 1er départ pour prendre soin de son papa

Ce n’est pas la seule fois où Lolita Séchan délaisse les réseaux sociaux, même si cette fois-ci, sa déclaration a une connotation définitive. Il faut savoir qu’il y a seulement quelques semaines, précisément le 11 octobre dernier, la fille de Renaud avait tout plaqué sur Instagram.

Toutefois, elle avait de bonnes raisons, puisque son papa venait d’être hospitalisé à Montpellier. La Lola de Renaud qui devait alors participer au concours Inktober, a tout arrêté pour courir au chevet de son père. Ce concours était un challenge lancé sur les réseaux sociaux, et qui concernait les artistes dessinateurs.

Les participants se devaient de mettre en ligne chaque jour du mois d’octobre 2020, un dessin sur un thème précis. Lolita Séchan avait commencé le challenge qui a débuté exactement le 1er octobre, mais elle a dû abandonner, non sans l’expliquer à sa communauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DMFY Officiel (@dmfy_335) le 1 Nov. 2020 à 12 :35 PDT

Dans un message, elle leur a fait part de sa décision de ne pas finir le challenge Inktober, puisqu’il fallait qu’elle soit au chevet de son papa qui a été hospitalisé en raison d’un emphysème pulmonaire : « En ce mois d’octobre mouvementé, la présence en chair et en os prime sur la présence dans les réseaux sociaux ou la presse. »

Pour illustrer son message, la fille de Renaud avait posté un vieux cliché de son papa et elle, datant de 1988 au Zénith. Tous 2 étaient assis l’un à côté de l’autre sur une balançoire. En légende on pouvait lire : « Rien n’a changé depuis. Toujours ensemble sur la même balançoire. »