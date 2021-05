Renaud : gros scandale, des habitudes démesurées lors de ses passages à la télévision

Personne ne pensait que le chanteur français Renaud allait pouvoir être au coeur de l’actualité, alors qu’il se porte au plus mal actuellement. En effet, il est assez souvent présent dans les médias quand il peut sortir des chansons, mais on entend presque plus parler de sa vie privée. Désormais, il se fait beaucoup plus discret que par le passé, et Renaud ne prend donc presque plus la parole, si ce n’est en chanson.

Toutefois, plus récemment, on a pu entendre un autre chanteur français très connu prendre la parole pour donner des détails sur l’attitude de Renaud sur les plateaux de télévision. Ses fans ont été complètement choqués d’apprendre cette nouvelle incroyable…

Les chanteurs français peuvent avoir des attitudes insupportables à la télévision…

Il se peut parfois que l’on apprenne des révélations dingues concernant les attitudes de chanteurs dans les coulisses de plateaux de télévision. On avait notamment cru comprendre que le chanteur Julien Clerc, par le passé, avait pu avoir une très mauvaise attitude notamment auprès de l’animateur Michel Drucker. Celui-ci est directement revenu sur sa façon de gérer sa position sur les plateaux de télévision lors de sa dernière prestation dans Vivement Dimanche. Il a en effet pu déclarer qu’en tant que perfectionniste, cette situation était pour le moins très compliquée à gérer pour lui.

On a pu également découvrir une autre anecdote assez incroyable concernant un autre chanteur français mythique, et cette fois-ci on peut dire que son attitude à de quoi surprendre, c’est le moins que l’on puisse dire. Il se trouve que Charly, l’animateur mythique du Hit Machine sur M6, a pris la parole dernièrement pour évoquer la venue de Johnny Hallyday sur le plateau de son émission. Il a ainsi révélé contre toute attente que lors de sa venue, il avait eu une habitude particulière…

En effet, il avait clairement demandé à pouvoir chanter en premier, mais ce n’était pas pour montrer sa supériorité par rapport aux autres chanteurs : Johnny Hallyday voulait avant toute chose faire à manger pour Laetitia Hallyday, sa compagne, qui était malade ce jour là. Une attention que peu d’hommes peuvent se féliciter…

Mais concernant le chanteur Renaud, c’est une toute autre attention que l’on a pu découvrir le concernant, et celle-ci risque de vraiment vous surprendre.

Renaud : de nouvelles révélations sur ses habitudes sur les plateaux de télévision

C’est contre toute attente que l’on a pu avoir des nouvelles assez dingues du chanteur Renaud, ou du moins de l’attitude qu’il avait pu avoir par le passé. On ne sait aujourd’hui que très peu de choses sur le chanteur qui reste assez mystérieux. On revanche, personne ne s’attendait à ce que Plastic Bertrand, le chanteur mythique de Ca plane pour moi, prenne la parole concernant le chanteur Renaud.

Il a en effet révélé que Renaud était un vrai « loubard » sur les plateaux de télévision, et il voulait montrer clairement aux autres qu’il s’ennuyait. Pour cela, le chanteur Renaud avait purement et simplement décidé de faire du tricot. Bien qu’aujourd’hui, il soit difficile d’imaginer ce dernier en train de tricoter, cela a également pu surprendre le chanteur de Ca plane pour moi qui a tout raconté sans hésitation dans l’émission Les Enfants de la Musique.