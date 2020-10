Renaud : son frère jumeau David donne des nouvelles du chanteur après son hospitalisation !

Quelques jours plus tôt, le père de Lolita Séchan se rendait à la clinique du Pic Saint-Loup pour passer des examens médicaux. En effet, le chanteur souffre d’un emphysème pulmonaire dû à sa consommation excessive de tabac. Il a dû être hospitalisé pendant plusieurs jours. C’est son frère jumeau David Séchan qui a donné des détails sur l’état de santé de l’homme de 68 ans. On peut bien dire que les nouvelles sont bonnes et les fans du chanteur ont été quelque peu rassurés. Même si l’artiste se fait discret, cette annonce de son frère est une nouvelle très bien accueillie par sa communauté. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Renaud va bien !

Depuis l’hospitalisation de Renaud, des rumeurs ont commencé par circuler sur son état de santé. Si certaines personnes affirmaient qu’il souffrait d’un cancer ou même qu’il était décédé, son frère est sorti de l’ombre pour démentir les propos qui circulaient sur les réseaux sociaux. D’après les déclarations de David, Renaud était sorti de l’hôpital depuis le 14 octobre dernier. Il y était resté durant 5 jours pour soigner un emphysème pulmonaire.

Le frère du chanteur a également déclaré qu’il ne souffrait d’aucun cancer. Il affirme que Renaud est bel et bien vivant et qu’il allait bien. On comprenait également que le chanteur a subi une cure de remise en forme à cause de sa consommation exagérée de tabac. Pendant les 5 jours que cette cure a duré, le père de Lolita Séchan a été forcé à réaliser des activités sportives et surtout de la natation. Les deux frères auraient même eu une conversation téléphonique après la sortie du chanteur. Ce dernier aurait promis de baisser sa consommation de tabac.

La troisième hospitalisation en 3 ans

Si aujourd’hui Renaud va bien, cela ne veut pas forcément dire que son mode de vie est exemplaire. En effet, le chanteur a une véritable addiction au tabac et cela détériore sa santé de jour en jour. Selon les propos de son frère, l’emphysème pulmonaire dont souffre Renaud est une maladie réversible. Toutefois, sa guérison est soumise à une condition très stricte : il doit absolument arrêter de fumer.

De toute évidence, la partie est loin d’être gagnée pour Renaud. Le chanteur n’en est pas à sa première hospitalisation. C’est la troisième fois dans un intervalle de trois ans. En 2018, il avait été contraint de se soumettre à une cure de sevrage pour combattre ses problèmes d’addiction à l’alcool. L’année dernière, Renaud est encore resté hospitalisé après avoir été victime d’une chute grave. Les médecins avaient dû lui plâtrer les deux bras.

Une exposition organisée en son honneur

Si Renaud se fait discret ces derniers jours, l’exposition qui a été organisée en son nom a fait le plus grand bruit. C’était le vendredi 16 octobre dernier au Philharmonie de Paris que cette fameuse exposition a rassemblé plusieurs personnes.

On a pu découvrir des documents, des photos et vidéos, des posters inédits, mais aussi des dessins et textes originaux du chanteur. Putain d’Expo, comme a été nommé ce projet, retrace la vie du Renaud, ses débuts dans la musique, ses relations avec les membres de sa famille, ses réussites, etc. Cette exposition rappelle à quel point le frère de David Séchan est un artiste talentueux, malgré ses frasques.