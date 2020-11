René Malleville : Le nouveau chroniqueur de Cyril Hanouna décide de quitter TPMP ! C’est le drame sur les réseaux sociaux !

Cela fait quelque temps que cet homme de média et syndicaliste intervient sur le plateau de TPMP qui est sans doute l’une des émissions les plus populaires en Hexagone. D’après ce qu’il a fait savoir sur les réseaux sociaux, il a pris part à cette émission pour la dernière fois, ce jeudi 19 novembre.

René Malleville quitte TPMP en pleine émission

Le talk-show de Cyril Hanouna a une fois de plus fait parler les internautes après la réaction de René Malleville en direct de C8. Ce dernier faisait partie de l’équipe de chroniqueurs de Baba sur le plateau ce mercredi 18 novembre et a menacé de quitter l’émission. Le plateau de TPMP était particulièrement animé lors d’un débat autour du célèbre professeur Raoult qui exerce du côté de Marseille. Habitant de cette ville, René Malleville a essayé de prendre la défense du scientifique dont les prises de positions ne font pas l’unanimité en France. Le professeur Didier Raoult a fortement été critiqué au début de la crise sanitaire et continue de faire l’objet de nombreux débats sur les plateaux de radio et télévision.

La France qui vit un second confinement après une deuxième vague de contamination, tente de sortir la tête de l’eau. Les dernières mesures sanitaires prises par le gouvernement avaient provoqué la colère de nombreux français qui ont poussé des coups de gueule ça et là. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’homme de média devenu chroniqueur de Cyril Hanouna a tenté de défendre le professeur Didier Raoult qui selon lui, aurait beaucoup travaillé au sujet du coronavirus.

René Malleville très en colère contre Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire

Cependant, les autres chroniqueurs sur le plateau ne seraient pas de cet avis au point de l’interrompre à chacune de ses prises de parole. René Malleville semble ne pas apprécier le fait qu’il soit coupé quand il s’exprime et cela aurait provoqué sa colère. Il faut rappeler que le plateau de Touche pas à mon poste était composé de Jean-Michel Maire, Benjamin Castaldi sans oublier l’animateur de C8 qui n’ont pas cessé de l’interrompre. Agacée par cette attitude, les concernés étaient plutôt amusés et cela a poussé l’homme de 72 ans à sortir de ses gonds. Il faut rappeler que ce dernier ne plaisante pas lorsqu’il parle de Marseille d’où sa réaction à l’égard de l’acolyte du présentateur. Très remonté, René s’en est pris à Benjamin lorsqu’il balance « Moi je m’en bats les c*** de lui. Toi quand tu parles de tes conneries, que tu te mets une larmichette, ils doivent se taire. Oh Benjamin, tu te crois quoi toi ? », d’autant plus que le mari d’Aurore Aleman n’arrêtait pas de rire.

En direct de C8, il a décidé de quitter le plateau après cette scène qu’il qualifie de mépris à son endroit. Toutefois, Cyril Hanouna a néanmoins réussi à le retenir jusqu’à la fin de son émission. Quelques heures après, les internautes ont découvert un message sur la toile dans lequel le marseillais annonçait son départ définitif du talk-show de C8. Ce dernier en a profité pour régler ses comptes avec Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire d’autant plus qu’il les traite « d’abrutis ». Il a écrit un long texte à Cyril Hanouna pour lui expliquer les raisons de sa démission du plateau. René Malleville s’illustre comme un fervent défenseur de la cité phocéenne. On se souvient en 2015, il avait piqué une colère après la démission de l’entraîneur de l’équipe de l’Olympique de Marseille à l’époque dont il est un grand supporter. Après plusieurs années, ce dernier serait reste le même et aurait préféré quitter Touche pas à mon poste.