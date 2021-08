Rentrée 2021-2022 : les incroyables astuces pour avoir une belle peau et se débarrasser des points noirs !

Lutter contre les points noirs est plus simple que vous ne le pensez. Ce sont juste des comédons qui se forment suite au stock de graisse dans les pores de la peau. C’est une fois en contact avec l’air qu’ils changent de couleur et deviennent noirs, laissant votre visage comme un champ de ruine. Voici quelques incroyables astuces simples pour faire partir les points noirs et retrouver une peau saine et belle.

Les préliminaires !

Avant de mettre en œuvre une méthode ou une autre pour lutter contre les points noirs, commencez par ouvrir les pores de la peau. Pour cela, trouvez juste un bol d’eau chaude sur lequel vous pencherez votre visage en ayant le soin de garder une serviette sur la tête.

La chaleur qui se dégage de l’eau ouvrira vos pores et alors, vous serez prêts pour les traitements contre les points noirs. Essayez de maintenir la position quelques minutes puis essuyez-vous le visage avec une serviette propre.

Traitez les points noirs avec du bicarbonate de soude

C’est une méthode très simple et plutôt efficace pour traiter les points noirs qui apparaissent sur votre visage de façon incontrôlée. Mélangez un peu de dentifrice avec une cuillère à café de bicarbonate de soude et d’eau. Homogénéisez le mélange jusqu’à l’obtention d’une pâte molle que vous appliquerez sur les points noirs.

N’oubliez pas d’ouvrir les pores comme décrits plus hauts avant de faire ce traitement. Si vous n’avez pas de bicarbonate de soude sous la main, vous pouvez utiliser du sel à la place. Laissez la pâte sécher sur votre visage pendant une demi-heure environ puis rincer avec un peu d’eau tiède.

Le blanc d’œuf contre les points noirs

Trouvez deux œufs que vous allez casser pour retirer le jaune (seul le blanc vous sera utile pour l’astuce). Récupérez alors le blanc et battez-le jusqu’à l’obtention d’une mousse. Ajoutez à présent le jus d’une tranche de citron et mélangez encore. Appliquez enfin sur le visage et laissez reposer pendant 15 à 20 minutes. Rincez à l’eau claire ou tiède si vous pouvez et observez le résultat !

Le citron seul

Vous pouvez également utiliser le jus de citron seul pour lutter contre les points noirs de votre peau. Le jus de citron est en effet très efficace sur les points noirs et sur les taches qui apparaissent souvent sur la peau.

Pour cette astuce, pressez du jus de citron dans un bocal et conservez-le au frigo. Utilisez ensuite un peu de coton que vous imbiberez avec le jus de citron et appliquerez sur les points noirs. Laissez reposer toute la nuit et laver au réveil.

La tomate, assez efficace contre les points noirs

À part le fait d’être un ingrédient de choix pour la cuisine avec d’énormes qualités nutritionnelles, la tomate est aussi un moyen efficace et simple pour lutter contre les points noirs. Tranchez des tomates fraîches et disposez-les sur le visage de façon à recouvrir les points noirs. Laissez agir entre 20 et 30 minutes puis rincez à l’eau tiède. Répétez le traitement plusieurs jours et observez le résultat sur votre peau.