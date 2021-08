Rentrée à la télévision : une célèbre actrice rejoint l’équipe de l’émission de Yann Barthès !

La fin des périodes estivales marque habituellement la régénérescence de l’univers de la télévision. Entre l’annonce de nouveaux programmes, l’arrivée de nouveaux chroniqueurs ou l’adoption d’une nouvelle formule, tout se prépare pour mettre au chaud les fidèles téléspectateurs.

Alors, quid du programme « Quotidien » quand on sait que l’émission concurrente directe « Touche pas à mon poste » annonce une rentrée fracassante ? Bien que discret, Yann Barthès a réservé une surprise de taille. Son équipe intègre une actrice française.

L’équipe « Quotidien » s’agrandit par une célébrité française

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram et relayée par plusieurs internautes ce vendredi 27 août, le présentateur français apporte un démenti quant aux rumeurs annonçant le retour de l’émission « Quotidien ».

En substance, il affirme dans un ton humoristique ce qui suit : « Au moment où je vous parle, il n’y a aucune nouveauté de prévue. Donc il reste environ une heure pour trouver une nouveauté. L’émission reprendra dûment ce lundi à 19 h 30. La liberté ne se conjugue pas au singulier. »

Pour qui connaît Yann Barthès, c’est sa façon à lui d’annoncer le grand retour du « Quotidien » derrière les écrans, et ce, à partir du lundi 30 août. On sait de plus que son équipe va s’agrandir. Puisque dans la foulée de cette même journée, le teaser vidéo partagé par TMC et qui a fait le tour des réseaux sociaux dévoile l’identité de cet hôte de grande marque. Anne Depétrini, actrice et réalisatrice française va officier au sein de la team « Quotidien » en tant que chroniqueuse. Pour une surprise, c’en est une belle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Depetrini (@anne_depetrini)

Qui est Anne Depétrini, cette figure du cinéma français ?

À en croire les informations fournies par 20 Minutes, celle qui par le passé avait participé à Burger Quiz en compagnie d’Alain Chabalet va présenter une chronique hebdomadaire sur la vie au quotidien cette année. Ce faisant, l’actrice âgée de 51 ans renoue avec ses anciennes habitudes. Plus connue dans le monde cinématographique, Anne Depétrini a commencé sa carrière en tant que journaliste avant de retrouver la gloire en comme une comédienne.

À l’époque, elle assurait l’animation « un autre journal » relayée sur Canal+ avec Philippe Gildas, tâche qu’elle a assumée de 1998 à 2001. Cette arrivée de grande surprise, mais d’importance aux côtés de Yann doit combler les spectateurs pour son premier numéro dans « Quotidien ».

À quoi d’autre s’attendre dans l’émission Quotidien cette année ?

Pour la sixième rentrée de « Quotidien » sur TMC, pleines de nouveautés sont en vues. Outre la rubrique d’Anne Depétrini sur les nouveaux phénomènes de notre société, Antoine Bristielle aura pour mission d’analyser les opinions des Français à la veille des élections présidentielles.

Directeur de l’observatoire de l’opinion à la fondation Jean Jaurès, il est un habitué du programme auquel il a plusieurs fois pris part en tant qu’invité. Cette fois néanmoins, il prend place autour de la table en tant que membre de l’équipe.

On retrouvera également Nicolas Fresco sur le plateau avec sa chronique axée sur les réseaux sociaux et les influenceurs. Les invités de prestige pour des échanges fructueux sur l’actualité ne seront pas du reste. Pour ce début de rentrée, les spectateurs découvriront davantage les acteurs du film Dune que sont entre autres : Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Laeticia Hallyday, etc.

Rendez-vous donc ce lundi 30 août à 18 h 25 exceptionnellement, et du lundi au vendredi à 19 h 25.