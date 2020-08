Rentrée scolaire 2020-2021 : découvrez le protocole sanitaire très précis que suivra ce retour à l’école !

C’est bientôt l’heure pour parents et élèves de renouer des liens avec plusieurs habitudes mais devront faire avec un protocole allégé sous les projecteurs.

La France fait partie d’un des nombreux pays ayant été frappés par l’épidémie du Covid-19. Tout a commencé au mois de mars dernier où de nombreuses mesures ont alors été prises pour stopper la propagation de ce virus. Après plusieurs mois de lutte acharnée, un retour à la normale semble se profiler à l’horizon. Néanmoins, il ne faudra pas oublier que l’épidémie n’a pas encore été vaincue dans son intégralité et que prudence est toujours mère de sureté.

