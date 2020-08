Rentrée scolaire 2020 : on aura cette année une rentrée pas comme les autres ! Découvrez les mesures !

Si plusieurs personnes ont eu des craintes quant au déroulement de la prochaine rentrée, une annonce publique du président affirme que le retour en classe des élèves aura bel et bien lieu.

Le président annonce une rentrée quasi normale…

Le seul point nouveau concernera le protocole sanitaire pour faire face à la pandémie du coronavirus. Cette annonce fut passée par le président lors de son discours le 14 juillet dernier. Cependant, les choses dépendront également de l’évolution de la situation sanitaire.

Selon le programme fixé, la rentrée officielle des classes sera pour le 1er septembre 2020. Une prérentrée est prévue pour les professeurs de classe le 31 août prochain. Ainsi donc, les 12 millions d’élèves français reprendront le chemin de l’école au début du mois de septembre. Notifions toutefois que ces dates ne sont appliquées qu’aux élèves de la maternelle au lycée. Les étudiants quant à eux doivent se renseigner auprès des universités pour prendre connaissance de la date fixée pour leur rentrée.

Par ailleurs, la date du 6 juillet 2021 a été retenue pour la fin de l’année scolaire 2020-2021. Le ministère de l’Éducation a divulgué une note circulaire faisant état des conditions sanitaires d’accueils des apprenants. De cette note, il ressort que l’adoption des mesures sanitaires reste obligatoire. Entre autres, nous pouvons citer les gestes barrières : le lavage systématique des mains ainsi que le port de masque. Cette dernière mesure n’est cependant obligatoire que pour les élèves de plus de 11 ans et seulement dans les cas où la distanciation ne peut être appliquée.

Back to school is around the corner… Should kids wear masks?

La rentrée scolaire approche … Les enfants devraient-ils porter des masques?https://t.co/NRXcEWsZsw#masks #etsfaceit.shop#washableresusablefacemasks#kidsfacemasks https://t.co/lciCXqdUUH — Let'sFaceit! (@SfaceitLet) August 4, 2020

Un suivi adéquat pour les apprenants…

Par ailleurs, un programme de suivi a été mis en place afin de lutter contre le décrochage scolaire. En effet, le ministère de l’Éducation compte bien ajouter un maximum d’heure supplémentaire pour rehausser et maintenir le niveau des élèves. Ce suivi personnalisé permettra de consolider les acquis des élèves surtout en français et en mathématiques.

Il est prévu des centaines d’heures supplémentaires déjà au début de cette rentrée (septembre et octobre). Il faut également s’attendre à une évaluation d’élèves pour la prochaine rentrée. Cette dernière disposition sera effective pour les élèves du primaire, du collège et du lycée.

L’objectif serait de repérer le plus tôt possible les élèves susceptibles de décrocher. Vu que ces derniers sont restés loin de l’école pendant plusieurs semaines d’affilés, ils auront assurément des lacunes. Grâce aux évaluations, les insuffisances seront vite relevées afin d’y apporter une aide personnalisée. Les classes de CP, CE1, 6e et 2de seront obligatoirement soumises à ces évaluations à partir du 14 septembre prochain.

Alors que des mesures de prévention se renforcent dans les villes, le gouvernement a annoncé un protocole sanitaire pour la prochaine rentrée scolaire considérablement allégé.https://t.co/vISxDI9q2M — Rodrigo Arenas (@arenasfcpe) August 8, 2020

Calendrier des vacances scolaires 2020-2021

Évidemment, les vacances sont également à prévoir pour les élèves. Voici le calendrier élaboré pour les vacances de cette année scolaire.

Les vacances de la Toussaint 2020

Samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre : Deux semaines entières de vacances à la Toussaint au lieu de 10 jours.

Vacances de Noël 2020

Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 : la reprise des cours est prévue pour le lundi 4 janvier 2021

Les vacances de février 2021 :

Elles seront différentes selon les zones.

Zone A : du Samedi 6 février au dimanche 21 février

Zone B : Du samedi 20 février au dimanche 7 mars

Zone C : Du samedi 13 février au dimanche 28 février

Les vacances de Pâques 2021

Zone A : samedi 11 avril au dimanche 25 avril

Zone B : samedi 24 avril au dimanche 9 mai

Zone C : samedi 17 avril au dimanche 2 mai

Voici l’essentiel à retenir des dispositions mises en place afin que la rentrée 2020-2021 se déroule le mieux possible.