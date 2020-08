Rentrée Scolaire 2020 : comment réussir l’achat des fournitures en utilisant l’allocation de rentrée ?

Cette allocation est surtout destinée aux parents qui ont des revenus modestes afin de mieux affronter les dépenses scolaires de leurs enfants.

Une solution efficace pour réussir l’achat des fournitures scolaires

Acheter des fournitures scolaires est sans doute l’une des dépenses les plus importantes de la rentrée scolaire. En effet, chaque élève doit être muni d’un certain matériel scolaire obligatoire d’où l’intérêt de l’allocation de rentrée scolaire. D’après la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), c’est environ 2,9 millions de familles qui reçoivent ces aides financières chaque année.

L’allocation de rentrée scolaire est versée chaque année aux parents qui remplissent un certain nombre de conditions. C’est une aide précieuse pour les parents afin de supporter une partie des coûts liés à la scolarisation des enfants. Ce montant varie selon l’âge de chaque enfant. Comme c’est le cas chaque année, cette somme a encore été revue en 2020. Ces aides sont versées vers le 20 août de chaque année.

Découvrir le montant de l’allocation de rentrée scolaire

La rentrée 2020 qui a été précédée d’un certain nombre d’événements parmi lesquels la crise sanitaire occasionnée par le covid-19, sera exceptionnelle pour les parents avec une augmentation de près de 100 euros.

Un montant de 369,65 euros est prévu pour les enfants de 6 à 10 ans.

Un montant de 390,36 euros est prévu pour les enfants dont l’âge varie entre 11 et 14 ans

Un montant de 403,88 euros pour les enfants de 15 à 18 ans.

Toutefois, les enfants de 6, 11 et 15 ans doivent avoir atteint cet âge avant le 01 janvier de l’année qui suit la rentrée scolaire et ceux de 10, 14 et 18 ans ne devraient pas avoir un an de plus au 31 décembre de l’année de la rentrée.

Quelle ressource familiale pour l’allocation de rentrée ?

Parmi les critères d’éligibilité pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire, figurent les revenus des parents. Ceci étant, les ressources familles ne doivent pas excéder une certaine somme d’autant plus que ce montant varie également selon le nombre d’enfants. Découvrez les montants que vous ne devez pas dépasser pour être éligible à l’allocation de rentrée scolaire.

Pour un nombre d’enfants à charge de 1, le plafond des ressources familiales est de 25 093 euros.

Pour 2 enfants à charge, le montant à ne pas dépasser est de 30 884 euros.

Pour une famille de 3 enfants à charge, ce montant est de 36 675 euros et de plus 5 791 euros par enfant supplémentaire.

Comment effectuer une demande d’allocation de rentrée scolaire ?

Les démarches pour bénéficier d’une allocation de rentrée scolaire ne sont pas les mêmes selon que vous l’ayez déjà reçu ou pas. Si vous êtes un ancien allocataire et que l’âge de votre enfant a excédé 16 ans, vous n’avez aucune démarche à accomplir. Cependant, les parents doivent avoir souscrit nécessairement à la déclaration de revenus de l’année 2020 auprès du service des impôts. Bien avant la date prévue pour le versement de ces aides, il est important de signaler auprès de sa CAF que l’enfant sera scolarisé ou qu’il fera un apprentissage à la rentrée 2020. Pour ceux qui ne sont pas encore allocataires à la CAF, ils devraient remplir une déclaration de situation des prestations et logement. De plus, l’aspirant doit également fournir une déclaration des ressources de l’année 2018. Cette démarche peut s’effectuer en ligne ou auprès d’une CAF.