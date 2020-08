Rentrée scolaire : un syndicat demande à ce que la date prévue soit repoussée, et ils pourraient y arriver !

Après l’annonce du Président Emmanuel Macron, la date de reprise semble incertaine. Initialement prévu pour le 1er Septembre 2020, la rentrée scolaire pourrait débuter à une date ultérieure. L’un des syndicats d’enseignants demande un ajournement de la rentrée. Une doléance qui n’est pas partagée mais ne peut être ignorée. Le syndicat en question est assez influent dans le domaine de l’enseignement, rappelons-le !

Le report de la rentrée des classes est une nécessite vu qu'elle n'a toujours pas été préparée. Qu'elle désastre pour les plus fragiles et les familles qui vont devoir improviser …. #FCPE @arenasfcpe

La crise sanitaire mondiale a obligé les autorités de la santé a instauré l’isolement. Cela a eu une répercussion directe sur l’éducation car les écoles ont dû fermer leurs portes. Les apprenants à différents niveaux se sont retrouvés à la maison. Le gouvernement ne pouvait pas statuer sur la date de réouverture des classes car, une telle décision dépend surtout de l’évolution de la pandémie du Covid-19. Cependant, des outils ont été mis à disposition des apprenants afin qu’ils continuent leur apprentissage.

Après de longues semaines d’attente, la date de reprise a finalement été fixée. Le jour de la fête nationale, Le président de la République affirmait que le 1er Septembre 2020, la rentrée débuterait. La nouvelle a été bien accueillie par toute la France. L’année Scolaire 2020 allait donc être sauvée. Le ministre en charge de l’éducation a promis faire de son mieux pour que le retard observé au niveau des apprenants soit rattrapé le plus vite que possible. Cependant, nul ne peut jurer du fait que cette promesse soit respectée vu les nouveaux chiffres de contamination observés ces derniers jours.

Blanquer n’a pas préparé la rentrée. Il n’a rien fait. Alors, sans aucun moyens, il n’y a rien à faire sinon improviser et raconter tout ce qui lui passe par la tête. Des classes de plein air ? Mais avec quel matériel ? On le voit : l’école n’intéresse pas le ministre. https://t.co/gqwcjttbXy

Prévue pour le 1er Septembre 2020, la rentrée scolaire pourrait ne pas démarrer à cette date. La date prise serait sujette à de controverse dans le domaine de l’enseignement. En effet, le syndicat majoritaire dans le primaire demande à ce qu’elle soit rejetée. Le syndicat dont il s’agit est le SNUIpp-FSU. Celui-ci a envoyé une lettre de doléance afin que le Ministre reporte la date. Depuis le début du mois de Juillet 2020, cela fait la seconde fois que le syndicat adresse la même demande.

La raison d’une telle demande est l’insuffisance des règles sanitaires instaurées pour la rentrée. Selon le porte-parole du syndicat, Guislaine David, les mesures sanitaires sont désuètes. Elles ne concordent pas du tout à l’évolution actuelle de la pandémie. Il faudrait donc revoir ces mesures en se basant sur ce qui est décidé dans les sociétés. Outre ce dernier, il faudrait préciser que le pédagogue Philippe Meirieu est un partisan du report de la date prévue pour la rentrée scolaire.

Jpp de lire "rentrée normale". On va entasser les élèves et les profs dans des classes bondées dans un contexte sanitaire plus qu'incertain après des mois où les inégalités n'ont cessé de se creuser. Sanitairement ET pédagogiquement, ça ne sera pas DU TOUT une rentrée normale.

— Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) August 23, 2020