Réouverture des cinémas le 19 mai : voici toutes les sorties pour les films en France

Après plusieurs confinements et des fermetures intempestives, le gouvernement autorisera les cinémas à ouvrir leurs portes le 19 mai 2021. Cette date est vivement attendue et c’est aussi le cas pour les restaurants qui seront en mesure de vous accueillir via leurs terrasses. Ce sera aussi l’occasion de se rendre dans les cinémas français puisque les films sont prêts et ils sont nombreux à vous tendre les bras.

Toutes les sorties prévues avec la réouverture des cinémas

Vous avez pu jongler avec la VOD ainsi que les plateformes de streaming comme Netflix ou encore Prime Video et même Apple TV. Toutefois, l’expérience offerte par un cinéma est clairement différente, il ne faut donc pas la mettre de côté. C’est pour cette raison que la réouverture est largement attendue alors que des productions françaises et étrangères ont été repoussées à maintes reprises.

Pour le 19 mai, vous pourrez choisir Mandibules, Slalom, Tom et Jerry ou encore Envole-moi et Falling de Viggo Mortensen .

. Le 26 mai, vous aurez rendez-vous avec Promising Young Woman et Voyagers, un film avec notamment Lily-Rose Depp et Colin Farrel.

Le prochain rendez-vous sera fixé le 2 juin avec le troisième épisode de The Conjuring.

Sur Disney+, le 4 juin prochain, vous pourrez découvrir Raya et le dernier dragon. Le 9 juin sera le jour de Nomadland largement récompensé lors de la cérémonie des Oscars, Freaky, Le Discours et Sans un Bruit 2 sera proposé dès le 16 juin au même titre qu’Un tour chez ma fille. Disney+ sera à nouveau au rendez-vous le 18 juin avec Luca puis ce sera au tour de Venom 2 et Cruella de sortir le 23 juin. Le mois se terminera avec les sorties de Présidents et Le Sens de la famille le 30 juin 2021.

Quelques sorties pour le mois de juillet

Si les conditions sanitaires le permettent, les cinémas seront toujours ouverts et vous pourrez découvrir Les Croods 2 le 7 juillet, Black Widow le 9 juillet au même titre que Comment je suis devenu superhéros qui est prévu sur Netflix. Pour le 14 juillet, vous pourrez notamment miser sur American Nightmare 5, Space Jam, Fast and Furious 9 alors que Pierre Lapin 2 sera présenté le 21 juillet. Cette journée sera aussi celle de la sortie de Kaamelott dans les cinémas de France, Old et Jungle Cruise est une production prévue le 28 juillet en même temps que Cinderella.

La fin du mois de juillet sera aussi intéressante pour ceux qui veulent découvrir The Suicide Squad. Plusieurs sorties sont aussi attendues pour août 2021 avec notamment OSS 117. Pour Dune, il faudra patienter jusqu’en septembre contre octobre pour le nouveau James Bond qui a été reporté à maintes reprises.