Réouverture des restaurants : le Covid prolongerait la fermeture après le 20 janvier selon de nouvelles informations

Certains Français attendaient la fin décembre 2020 avec une grande impatience pour connaître le programme du gouvernement. Les mauvaises nouvelles ont malheureusement été au rendez-vous puisque la date du 7 janvier n’a pas pu être honorée à cause de cette crise sanitaire sans précédent. De plus, un couvre-feu a été avancé dans plusieurs départements du Grand Est puisqu’il faut désormais être chez soi à 18 heures au plus tard. En parallèle, RTL nous annonce que les restaurants ne pourront pas ouvrir le 20 janvier.

Prolongement de la fermeture des restaurants ?

Depuis de nombreuses semaines, vous pouvez constater que les restaurants et les bars sont fermés, le manque à gagner a été conséquent pour les fêtes de fin d’année et la situation ne devrait pas s’améliorer dans les prochains jours. Si certains pensaient qu’une ouverture était possible le 15 décembre, ils ont rapidement été déçus avec une nouvelle échéance, celle du 7 janvier. À cause de la barre des 5000 contaminations par jour qui n’est toujours pas respectée, le gouvernement a décidé de repousser l’ouverture.

Le monde de la culture et celui de la restauration sont clairement malmenés puisque les fermetures sont toujours à l’ordre du jour .

. Selon les informations du journal, les établissements devraient fermer leurs portes au-delà du 20 janvier et cela pendant plusieurs semaines.

Bien sûr, il faudra attendre les déclarations officielles du gouvernement, mais les mauvaises nouvelles se profilent à l’horizon.

🇫🇷 FLASH – « Aujourd’hui j’ai vraiment honte d’être français, car il n’y a qu’ici que ça se passe comme ça », assure un restaurateur parisien. Pour rappel, les #restaurants ne pourront pas rouvrir le 20 janvier. (LCI) #COVID19 #COVID19France — Mediavenir (@Mediavenir) January 4, 2021

Il y a aussi de l’inquiétude, et même de l’incompréhension, car les Français ne comprennent pas les mesures du gouvernement qui ne sont pas toujours logiques. Les remontées mécaniques sont fermées depuis quelques semaines alors que les stations de ski sont prises d’assaut puisque la tempête de neige a apporté une poudreuse réjouissante pour les adeptes de la neige. Les salles de cinéma sont fermées alors qu’il serait possible de porter un masque et respecter les distanciations alors que des fêtes clandestines ont été massivement organisées sur le sol français.

Grosse désillusion pour les restaurateurs

Lors du premier confinement, Philippe Etchebest, le célèbre chef cuisinier de Top Chef tirait la sonnette d’alarme. Après un couvre-feu et un autre confinement avec une fermeture prolongée, les dégâts sont sans doute considérables. Les restaurateurs pourront-ils sortir la tête de l’eau ? Pour l’instant, l’incertitude gagne alors que des sources gouvernementales auraient confirmé à RTL que l’ouverture du 20 janvier n’aura pas lieu. Il faudra par contre attendre les déclarations officielles pour savoir si vraiment les restaurants pourront ouvrir ou s’ils devront continuer à fermer leurs portes, mais les rumeurs prennent de l’ampleur et la désillusion s’invite dans le quotidien.

🇫🇷 ALERTE INFO – Les restaurants, brasseries et cafés ne rouvriront pas le 20 janvier, comme initialement annoncé par Emmanuel #Macron en novembre. (RTL) #COVID19france — Mediavenir (@Mediavenir) January 4, 2021

Dans les prochains jours, une conférence de presse devrait être organisée avec Jean Castex et nous serons alors fixés sur cette date du 20 janvier qui est très attendue. Lors de ses voeux, le président de la République a estimé qu’il fallait garder de l’espoir pour cette année 2021, mais il a estimé que nous ne pourrons sans doute pas retrouver un quotidien un peu plus classique avant le mois de mars. Toutefois, les restaurants seront-ils fermés jusqu’au printemps ? La vaccination va-t-elle être efficace ? Plusieurs spécialistes qui ont pu s’exprimer sur divers plateaux ont parfois précisé que les effets ne seront pas visibles pendant le premier trimestre de l’année.

C’est donc une très mauvaise nouvelle pour les Français, mais surtout pour ces professionnels qui ont déjà été concernés par une multitude de pertes financières et la situation ne semble pas s’arranger en janvier. Certains établissements pourraient ne plus ouvrir du tout leurs portes à cause des conséquences de la crise.