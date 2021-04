Report des vacances d’été : « c’est en cours », une grosse catastrophe à venir selon les rumeurs !

C’est un bruit de couloir qui fait de plus en plus de bruit, d’après ce que l’on a pu entendre dans les coulisses de l’Elysée. En effet, il ne se passe pas une journée sans que l’on apprenne des indiscrétions concernant le gouvernement de Jean Castex, qui se trouve actuellement dans une situation assez délicate, c’est le moins que l’on puisse dire.

Alors que le président de la République Emmanuel Macron devrait bientôt prendre la parole vendredi, on a pu entendre dans les coulisses de l’Elysée des bruits de couloir qui font vraiment froid dans le dos. En effet, certains pensent que le gouvernement serait en train de préparer dans le plus grand des secrets une annulation ou un report des vacances pour tous les élèves français. Les raisons n’auraient en revanche pas encore été révélées aux yeux du grand public…

Partout en France, le personnel hospitalier s'adapte et innove pour prendre en charge les patients « COVID long ». Leur travail est essentiel, il nous aide à mieux comprendre les différentes formes de la maladie. Grâce à eux, nous la connaissons mieux chaque jour. pic.twitter.com/NmFcLuQeo8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 22, 2021

Des vacances en sursis pour les français qui attendent les annonces

Bien que certaines familles en France aient d’ores et déjà pu décider de réserver leurs vacances pour cet été, avec des destinations splendides au mois de juillet ou au mois d’août en France ou ailleurs, d’autres ont préféré quant à eux attendre les dernières annonces du gouvernement français pour être sûr qu’il était encore possible de partir cet été.

Depuis maintenant le mois de décembre 2020, la campagne de vaccination peine à démarrer, et les chiffres qui sont attendus sont encore très loin d’avoir été atteints. Pour certains professionnels de santé, cela serait une très grosse catastrophe de déconfiner le pays au plus tôt. La situation commence en effet à peine de s’améliorer, et dans certains cas avec des régions où le virus est très présent, personne ne pourrait dire quand les malades seront moins conséquents.

On ne compte plus le nombre d’annonces de décès ou de malades par certains endroits, et les français qui ont notamment de jeunes enfants à l’école sont très inquiets pour l’avenir de ces derniers. Contre toute attente, le gouvernement pourrait donc reporter les vacances scolaires, le temps que la situation se calme.

À l’ensemble des équipes éducatives et des collectivités, à celles et ceux qui depuis le début de la crise sont au rendez-vous et s'adaptent pour nos enfants, à tous les parents qui ont permis une continuité pédagogique, je sais que ce n'était pas facile : un immense merci. pic.twitter.com/sRTY1SALxj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2021

Pas de vacances avant le succès de la campagne de vaccination ?

Les bruits de couloir ne cessent de prendre de l’ampleur, et on a même pu entendre en coulisses qu’il ne s’agissait pas seulement d’améliorer le niveau scolaire des élèves français qui ne cesse d’aller de plus en plus mal avec les mois. En revanche, une autre raison aurait été évoquée, et il se pourrait bien que celle-ci fasse parler d’elle.

Cela fait maintenant plusieurs mois que la campagne de vaccination peine à démarrer en France, et malgré certaines insistances de la part du président de la république Emmanuel Macron, le taux de français vaccinés est encore beaucoup trop bas.

Un « passeport vaccinal » pour être officiellement en vacances ?

En choisissant de reporter les vacances de cet été, le gouvernement pourrait très bien demander aux français de se vacciner cet été avant de partir en vacances. Une condition qui fait déjà parler d’elle et qui fait débat, comme on a pu l’entendre dire avec le fameux « passeport vaccinal » qui a été évoqué à plusieurs reprises.

Si pour le moment, le gouvernement n’a pas encore tranché sur la question, nous devrions avoir plus de certitudes dans les jours et les semaines à venir !