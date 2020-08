Resident Evil sur Netflix : des nouvelles de la série ! Les fans de la franchise ont adoré !

Ces dernières semaines, les projets s’accumulent pour la plateforme de streaming, et les sorties s’enchaînent les unes après les autres, pour le plus grand bonheur des millions d’abonnés du service. Alors que de nombreux succès se dessinent déjà parmi les derniers titres mis en ligne, d’autres productions en préparation suscitent déjà un immense intérêt.

En janvier 2019, Netflix annonçait travailler sur une adaptation de la franchise Resident Evil. Sous la forme d’une série, le service de VOD souhaiterait donc s’attaquer à la fameuse saga de jeux vidéo, déjà très souvent adaptée au cinéma. Effectivement, les 6 films Resident Evil, réalisés à partir de 2002, ont rapporté environ 1,5 milliard de dollars. Un record pour une série de films d’horreur, qui explique l’intérêt de Netflix pour cette histoire populaire.

Cette annonce ne tombait pas au hasard, puisque quelques jours auparavant, le jeu Resident Evil 2 sortait sur Playstation 4, Xbox One et PC. Un énième opus de cette saga incontournable donc, qui s’est depuis écoulé à des millions d’exemplaires.

En cette période d’épidémie mondiale de coronavirus, de nombreuses productions sont retardées pour plusieurs mois. À ce titre, Resident Evil ne fait malheureusement pas exception. En effet, alors que le projet de Netflix devait démarrer en juin, celui-ci est reporté pour une date indéterminée. Personne ne sait encore quand les tournages vont pouvoir reprendre, puisque la fin de l’épidémie ne peut pas être anticipée. Malheureusement, il y a un risque d’annulation totale, comme ce fut le cas pour d’autres productions de la société Constantin Film, qui devait se charger du développement de ce nouveau Resident Evil. D’après son PDG, des discussions seraient en cours sur la reprise ou non de la série. Espérons alors que ces soucis sanitaires ne mettront pas en péril cette nouvelle mouture de Resident Evil, déjà très attendue par les abonnés du service de streaming.

Ces derniers mois, Netflix semble s’intéresser plus que jamais au milieu du jeu vidéo, en adaptant des titres populaires en films ou séries. Face aux multiples projets en préparation par la plateforme, et si ce genre d’œuvres vous plaît particulièrement, voici un petit récap des divers projets sortis ou en préparation, que Netflix est allé débusquer parmi de nombreux jeux vidéo :

