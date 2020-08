23h44 : rires, larmes, clashs, l’aventure s’annonce perturbée !

23h40 : c’est l’heure des votes ! Angélique vote Marie-France qui se venge comme prévu. Denis Brogniart procède au dépouillement : Marie-France a 5 voix et une 1 voix contre Angélique.

23h37 : Marie-France met les pieds dans le plat en révélant toutes les stratégies face à Denis Brogniart. Elle révèle qu’elle vote contre Angelique, premier petit clash dans cette équipe.

23h34 : le sourire de Lola a disparu, l’équipe croyait à cette réussite, mais un candidat va être éliminé. Retour sur les derniers évènements.

Préparation des stratégies !

23h33 : chez les violets, Adrien revient en force avec les stratégies, Samuel reste à l’écart.

23h29 : chez les bleus, l’ambiance est beaucoup plus gourmande avec des oursins. Aubin découvre même les fruits de la mer et adore cela.

23h26 : Diane est convaincue que les hommes ne reviendront pas avec du poisson, la pêche avec le harpon est difficile. Brice comprend que Koh Lanta Les 4 Terres est une aventure difficile.

23h25 : à l’ouest, Dorian constate qu’il n’y a pas un seul leader pour la survie. Dorian sait qu’il faut du feu et une cabane.

23h23 : chez les verts, la tempête a été difficile avec une pluie très forte. Les vêtements sont mouillés, le moral est bas. Ils ont conçu une cabane en urgence, un abri de survie comme le précise Loïc. Alexandra est dans une situation difficile, elle n’a pas pu reprendre de forces. Hadja n’hésite pas à la tacler à nouveau : fatiguée, molle, un personnage problématique.

23h21 : Angélique a une baisse de moral, les violets doivent dormir sous la pluie alors qu’ils n’ont pas une cabane étanche. Adrien estime que le sud n’est pas prêt à affronter ces averses.

23h18 : Adrien revient en force avec les stratégies. Marie-France est franche et elle cible Angélique. Il veut être au centre de tous les bons coups pour atteindre la finale de Koh Lanta Les 4 Terres. Samuel choque les autres, il arrive à méditer sur la plage. Il est coach mental, il a 39 ans et il habite dans les Hauts-de-Seine. Il travaillait aux côtés des blessés dans l’armée notamment pour leur montrer qu’il était possible de se construire malgré les épreuves. Il espère arriver jusqu’aux trois poteaux.

23h16 : François découvre aussi de la nourriture, il croque sans se méfier. Les candidats découvrent la canne à sucre.

23h14 : François a 47 ans, il habite dans les Pyrénées-Atlantiques, il est négociant en matériaux. Il ne peut pas vivre ailleurs qu’au Pays basque. Il a un fort caractère, mais il ne changera pas. François a fait une deuxième erreur, il est venu en espadrilles. Dorian constate que, la survie, ce n’est pas encore ça.

23h12 : Adrien se rend compte que son équipe mise sur l’aventure humaine, il est donc déçu. A l’ouest, il est l’heure de se poser les bonnes questions. L’équipe comprend qu’ils s’éparpillent trop sur le camp, la marée a failli emporter les vêtements. François a perdu son maillot de bain, il voit que le manque d’organisation est dangereux. Il fera donc les épreuves avec un caleçon.

23h09 : les violets commencent les stratégies, Adrien est ingénieur ferroviaire, il a 30 ans et il habite à Paris. Il se focalise alors sur les deux jeunes femmes, car il pense qu’il pourra les diriger dans la direction qu’il souhaite. Marie-France semble moins malléable selon lui. Adrien est donc le stratège de l’édition Koh Lanta Les 4 Terres.

23h06 : Loïc a trouvé l’eau, il a une bonne réussite. Les verts se lancent donc dans la réalisation du feu. Hadja donne même un bout de ses cheveux.

23h04 : les verts arrivent chez eux après 24 heures d’attente en enfer. Ils découvrent le contenu du coffre avec du riz, il faut savoir qu’ils n’ont pas pu manger. Ils s’offrent une première baignade. Hadja est heureuse comme Alexandra.

22h55 : nouvelle coupure pour la publicité !

22h53 : Alexandra est très fière et elle est heureuse, elle a en partie offert le gain à son équipe. Elle le savait, si les verts se retrouvaient au conseil, elle aurait été éliminée. Ils partent aussi retrouver leur camp pour la première fois.

Première épreuve d’immunité : les verts gagnent

22h50 : incroyable, les verts obtiennent la hache, Loïc réalise le parcours inverse et donne la victoire à son équipe. Alice arrive en seconde place avec le sud, l’ouest se retrouve troisième. La tribu du nord (violet) sera envoyée au conseil.

22h46 : Hadja dégage la porte, les derniers candidats se dirigent vers la hache pour la ramener. Loïc chez les verts se faufile sur le parcours du combattant, Samuel est second avec l’équipe du nord. Il faut ensuite libérer la malle.

22h44 : le premier pont est terminé par le nord avec Lola, elle se dirige vers le troisième obstacle. Il faut donc dégager la porte retenue par les cordes. Alexandra malgré sa maladie se démarque et dévoile ses compétences.

22h42 : Carole fait perdre du temps à son équipe, Mathieu tente de rattraper les minutes perdues. Le nord travaille aussi très bien et pour le troisième relais, il y a plus de 3 minutes.

22h41 : deuxième étape, la construction du pont avec les planches, la région est est toujours en avance.

22h38 : l’équipe doit rapporter une hache et la course est réalisée sous la forme d’un relais. Pendant deux minutes, il faut ouvrir le passage sous le tronc pour passer l’obstacle. Les verts se débrouillent bien, Estelle pour l’équipe orange a des difficultés.

22h36 : Denis Brogniart accueille tous les candidats, les verts évoquent leur nuit insupportable. Ils ont toutefois pu apprendre à se connaître, ils ont gagné en cohésion. Le présentateur le rappelle : après chacun des conforts, la dernière équipe ira sur l’île de l’exil. Pour l’épreuve de l’immunité, la dernière ira au conseil. La première remportera le totem et il a été changé cette année.

22h34 : Mathieu a pu courir 30 heures non-stop pour sa passion pour la course. Il est un coureur professionnel, il habite dans le Vaucluse et il est âgé de 31 ans. Il évolue aussi dans l’eau puisqu’elle l’apaise. Sa performance pour le feu est donc impressionnante. L’épreuve pour l’immunité approche : la célérité des uns fera le bonheur de tous.

22h32 : chez les bleus, la mission est simple pour Sébastien et Mathieu : faire du feu. C’est une réussite, la tâche semble même simple pour eux.

22h23 : deuxième coupure pour la publicité !

22h21 : réveil difficile pour les verts qui ne veulent plus revenir sur cette île de l’exil. Hadja a très soif, la nuit a été longue, elle a aussi faim et son moral n’est pas meilleur. Alexandra constate qu’elle est en dehors de l’équipe alors qu’elle ne peut pas communiquer.

Découverte du camp et premières petites piques

22h17 : premiers avis différents pour Alexandra, Hadja n’hésite pas à la tacler, elle ne comprend pas qu’elle soit aussi faible et démotivée. Elle reste convaincue que, pour la suite, son mental ne suivra pas. Cette handballeuse habite dans la Marne, elle a 28 ans et elle se décrit comme une « bête » sur le terrain. Elle n’aime pas ceux qui ne sont pas à 100 %.

22h15 : Alexandra a pris froid, elle est un peu malade et ses vêtements sont mouillés. Elle ne s’attendait pas du tout à une aventure comme celle-ci. Elle habite dans l’Ain, elle a 32 ans et c’est le rêve de sa vie. Cette comptable veut être une Wonder Woman comme avec ses filles. Le sport est un point fort puisqu’il est à l’aise sur terre et dans l’eau. Pour l’instant, elle est un peu dépassée par les évènements. Alexandra reconnaît que la communication est difficile.

22h13 : elle précise que dans le nord la vision de la vie est totalement différente surtout par rapport au sud. Les violets sont aussi conscients qu’ils ont envoyé les verts en exil en les éliminant du jeu de confort. Ils savent qu’il y aura sans doute un retour de bâton dans une prochaine confrontation. L’équipe « punie » découvre ce fameux caillou qui est très austère.

22h10 : Sébastien se lance dans la construction, les bleus commencent à concevoir leur camp. Les travaux avancent très vite, il est assez efficace. Pour l’équipe du nord, c’est l’heure de chercher l’eau. La réserve est vite trouvée, cela semble être assez simple cette année. Marie-France marque donc des points pour ce début d’aventure. Elle sait qu’il faut se démarquer par rapport aux jeunes. Elle a 49 ans, elle est vendeuse en boucherie. Elle a été maman à 17 ans, elle a connu la privation pour s’occuper de son fils.

22h08 : Dorian est contrôleur de train, il a 30 ans et il habite dans le Calvados. Il est aussi champion de France en athlétisme. Il a toujours rêvé de participer à Koh Lanta et pour lui, c’est un peu comme les Jeux Olympiques.

22h04 : Brice adore son camp, la vue est incroyable, une sorte de paradis. Le coffre renferme le kit de pêche et du riz. Les candidats se baignent pour fêter tout cela, certains s’organisent pour l’eau, Estelle est convaincue qu’il y avait des priorités. Malheureusement, elle commence à irriter les esprits. Cette conseillère en insertion professionnelle à 47 ans, elle habite en Seine-Maritime. Elle est spécialisée dans le cyclisme, elle a évolué avec Jeannie Longo.

22h02 : pour l’équipe orange, du riz a été distribué. Des colliers sont aussi de la partie. Les verts n’auront par contre rien puisqu’ils rejoignent leur petit caillou. C’est clairement un handicap pour l’épreuve de l’immunité qui se profile à l’horizon.

Un jeu de confort sous tension : l’ouest gagne !

21h59 : Dorian a été impressionnant pour cette épreuve. L’équipe de l’ouest sélectionne une récompense, celle de la mer puisqu’elle fait référence à la Manche. Le kit avec des outils revient à l’équipe violette.

21h55 : chez les bleus, les premiers candidats abandonnent. Ils sont 5 contre 3, Brice est toujours de la partie. Les bleus sont partis trop vite, l’équipe orange regagne quelques mètres et elle est composée de deux coéquipiers. Mathieu et Sébastien se battent, mais la corde traîne, cela est problématique. L’ouest remporte le premier jeu de confort des 4 Terres !

21h45 : première page de publicité !

21h43 : premières tensions chez les verts, les récompenses sont sympathiques avec un kit de pêche. Tout le nécessaire pour construire dans les meilleures conditions le camp. L’équipe orange est face aux bleus.

21h42 : présentation de Brice, un animateur radio de 22 ans qui habite dans la Creuse. Il s’entraîne depuis de longs mois avec plusieurs heures de sport par jour. Il est déterminé et il a aussi été un élément important pour la victoire de cette première étape.

21h39 : les verts sont menacés, les bleus progressent très vite comme les violets qui sont menés par Fabrice. A l’ouest, ils sont deux seulement, les Verts sont éliminés et terminent à la 4e place. Ils seront alors envoyés dès le premier épisode de Koh Lanta Les 4 Terres sur l’îlot de l’exil. L’équipe du nord est éliminée, l’ouest et le sud sont qualifiés pour la finale.

21h33 : le jeu est simple, les équipes doivent se déplacer avec une lourde corde, ils font le tour des 4 points cardinaux. Le but est classique : rattraper le dernier de l’équipe adverse. Cette dernière sera alors éliminée immédiatement. Pour les premiers mètres, ils doivent avancer en équipe, mais ils pourront ensuite se séparer. Les verts ont déjà un problème de coordination, l’un des candidats ne respecte pas la stratégie.

21h31 : premier jeu de confort, l’équipe pourra choisir l’une des deux récompenses. C’est le format que nous avons pu évoquer dans cet article. Les candidats découvrent aussi l’îlot de l’exil, un caillou au milieu du Pacifique. Il n’y a pas de ressources, les conditions sont précaires, premier coup de pression pour les équipes.

Présentation des équipes

21h27 : Jody a 32 ans, elle habite la Charente-Maritime et elle est ostréicultrice. Chez les bleus, un candidat pourrait déjà s’annoncer insupportable, il a la parole facile. En effet, Sébastien habite en Ardèche, il a 37 ans et il est agent municipal. Il pourra par contre d’être d’une grande aide, car il est chasseur. Il peut alors traquer le gibier.

21h24 : dans l’est, il estime qu’on ne lâche rien. Loïc a 20 ans, il habite en Savoie, il est très sportif et il adore les sensations extrêmes. Cet intérimaire loge entre Chambéry et Grenoble, il aime découvrir la nature. Chez les violets, il y a Lola qui habite le Pas-de-Calais, elle a 23 ans, elle travaille avec ses parents dans une friterie. Elle est étudiante en marketing. Découverte de ses parents et de la chaleur du nord.

21h22 : Denis distribue les couleurs et les noms, ce sont les directions en fidjien. Le professeur d’histoire géographique est mis à contribution. Laurent a 48 ans, il vient d’Isère. Passionné d’histoire, il aime raconter des histoires, il a un chapeau ressemblant à Indiana Jones.

21h20 : les candidats ne connaissaient pas l’existence des 4 équipes, ils sont alors déstabilisés et perturbés, certains avaient déjà des stratégies ! Denis Brogniart annonce qu’ils ont un point en commun, ils comprennent qu’ils représenteront une région.

21h17 : premier changement, le générique n’est pas le même, tout semble changer avec Les 4 Terres !

21h14 : lancement de la nouvelle saison de Koh Lanta ! Les premières images sont déjà connues, ce sont celles qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Quatre bateaux pour quatre équipes et quatre régions qui se dirigent vers Denis Brogniart pour connaître les nouvelles règles. Les images montrent aussi les premiers clashs qui auront lieu au cours de l’aventure. La tension s’annonce très forte, attention, il n’en restera qu’un !

21h01 : une belle carte colorée pour l’épisode 1 de Koh Lanta Les 4 Terres, Denis Brogniart est bientôt prêt encore quelques minutes !

21h00 : la nouvelle saison de Koh Lanta se fait attendre sur TF1, vous pouvez donc voter pour votre équipe favorite. Qui soutenez-vous ?

Pour Koh Lanta Les 4 Terres, vous l’avez compris, il y aura 4 équipes qui représentent les quatre directions à savoir le nord, le sud, l’ouest et l’est. À chaque fois, des habitants de ces régions sont au rendez-vous et il y a même une nouvelle règle qui risque de corser l’aventure de tous les candidats. Nous aurons peut-être le droit de découvrir une nouvelle Inès Loucif ou un clone de Claude Dartois, les candidats sont donc très attendus, et ce vendredi soir, Denis Brogniart prend les commandes de Koh Lanta Les 4 Terres.

Un isolement de 24 heures sans ressources

Comme vous le savez, Denis Brogniart sera aussi au rendez-vous de District Z, un jeu d’aventure qui consiste à dérober une fortune alors que des zombies rôdent. Pour l’instant, il se focalise sur Koh Lanta Les 4 Terres dont la diffusion sera effective ce soir. Il a même fait un petit passage sur TF1 la veille pour annoncer l’arrivée de cette nouvelle édition. Il est alors apparu pendant la météo pour ce petit clin d’oeil. Nous apprenons également que les équipes seront isolées pendant 24 heures et aucune ressource ne sera au rendez-vous.

[EXCLU] Découvrez les premières minutes de la nouvelle saison de Koh Lanta, Les 4 Terres ⬇

L’équipe qui arrivera en quatrième position pour l’épreuve du confort sera dans une situation problématique .

. Elle sera alors isolée pendant une journée jusqu’à ce que le conseil se profile à l’horizon, la faim sera sans doute très forte.

Ce sont donc 24 candidats qui se retrouvent sur les îles Fidji et les couleurs sont déjà dévoilées.

Le sud sera représenté en bleu contre le vert pour l’est, l’orange pour l’ouest et le violet pour le nord.

Les quatre premières minutes de l’épisode de ce soir sont même proposées sur le compte Twitter de TF1. Avec cette saison, la production est dans l’attente d’une hausse des audiences. En effet, la précédente saison est la seule depuis de longues années qui a réussi à passionner tous les profils. Il ne faut pas oublier que le confinement a eu également une part de responsabilités.

Un live à suivre dès ce soir !

Grâce à notre direct très détaillé du nouvel épisode de Koh Lanta Les 4 Terres, vous pourrez découvrir l’îlot de l’exil. Il s’agit d’un simple petit caillou qui est posé dans le Pacifique et il n’y a absolument rien. Cela risque de mettre les nerfs à rude épreuve alors que le conseil envahira tous les esprits. Pour les épreuves de confort, il y aura donc une double tension avec la crainte de quitter l’aventure à la suite de ce rendez-vous et de se retrouver pendant 24 heures sur cette petite île de la mort.

Dans Koh Lanta Les 4 Terres, les nerfs des candidats seront mis à rude épreuve, mais la production aux côtés de Denis Brogniart a également pensé à quelques points positifs. En effet, des récompenses seront proposées pendant cette épreuve du confort. Lorsque la tribu aura gagné celle-ci, elle pourra choisir l’une des deux récompenses. La seconde équipe prendra celle qui reste. La troisième tribu retournera sur son camp sans rien et la quatrième sera directement envoyée sur l’îlot. Denis Brogniart a déjà donné le ton à savoir de nouvelles épreuves, mais surtout des retournements de situation pendant les conseils. Comme vous le savez, Koh Lanta Les 4 Terres est déjà dans la boîte, le présentateur connaît alors tous les mystères. À ce soir !