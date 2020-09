Retour en force de Najat Vallaud-Belkacem ? Un duel avec Audrey Pulvar pourrait avoir lieu !

Najat Vallaud-Belkacem de retour pour les régionales ?

Depuis l’échec de François Hollande aux Législatives en 2017 et après la fin de son quinquennat, l’ex-ministre de l’éducation Najat-Vallaud Belkacem avait pris la décision de se retirer de la vie politique. Il se tramerait pourtant que la directrice en France de l’ONG One pourrait faire son grand come-back pour les élections régionales. Ces informations obtenues et publiées par Le Parisien le 4 septembre dernier fait aujourd’hui la polémique.

Le scrutin des Régionales doit se dérouler durant le mois de mars 2021. Pour cette occasion, le Parti socialiste serait actuellement en train de choisir ses têtes d’affiches. L’on y retrouvera certainement Arnaud Montebourg, candidat du Bourgogne-Franche Comté, Patrick Kanner candidat pour les Hauts-de-France ainsi que Najat Vallaud-Belkacem, l’ancienne ministre de l’éducation. Cette dernière semble ne pas encore savoir pour quelle région opter. Il semblerait que son dévolu se soit jeté sur l’Auvergne-Rhône-Alpes, mais qu’elle aurait également des vues sur l’Ile-de-France.

Il faut savoir que Najat-Vallaud Belkacem a débuté sa carrière politique dans l’Auvergne-Rhône-Alpes, il y a de cela des années. Il est donc normal que cette région soit chère à son cœur. En revanche elle aurait une préférence pour l’Ile-de-France. Bien que le mystère demeure entier, cette prédilection lui vaudrait la concurrence directe d’Audrey Pulvar, une ex star de la télévision, qui convoite également cette région.

Parmi les candidats appuyés par le Parti socialiste, des noms circulent déjà pour le scrutin des Régionales qui se déroulera normalement en mars 2021. Najat-Vallaud Belkacem ferait partie de ces derniers et souhaiterait se présenter pour l’Ile-de-France. Le jeu s’annonce donc très serré, puisqu’il semblerait que cette région soit également convoitée par l’ancienne journaliste TV Audrey Pulvar. Le bras de fer entre l’ancienne chroniqueuse de « On n’est pas couché » et l’ancienne ministre de l’éducation promet d’être captivant !

Najat Vallaud-Belkacem et Audrey Pulvar veulent toutes les deux l’Ile-de-France

Najat-Vallaud Belkacem s’était retiré de la politique depuis un petit moment déjà, à savoir en 2017, lorsque François Hollande a perdu les Législatives. Selon Jeune Afrique, la mère de famille de 42 ans donnerait des cours à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, à proximité de Marrakech. Selon les rumeurs – plutôt bien fondées – elle pourrait se présenter aux élections régionales au printemps prochain.

A l’instar de Najat-Vallaud Belkacem, Audrey Pulvar est également dotée de bagages intéressants. En effet, la journaliste a passé plus de 25 ans à la télévision et a aujourd’hui gagné ses entrées à l’Hôtel de ville, ayant été élue au conseil de Paris. Anne Hidalgo, la Maire de Paris, pousserait d’ailleurs l’ancienne chroniqueuse à se présenter. Le Parti socialiste devrait se charger de trancher cet inattendu duel.

Selon Le Parisien, l’ancien premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis aurait renoncé à se présenter aux Régionales. Ce politicien ne se lancera donc pas dans la bataille, laissant libre cours au duel entre l’ex-ministre de l’éducation et le nouveau membre du conseil de Paris. Un responsable du Parti socialiste a donné davantage de détails à Le Parisien.

Ainsi, dans ce face à face politique, Najat-Vallaud Belkacem pourrait avoir l’avantage, notamment du fait qu’elle dispose du soutien d’Olivier Faure, qui est à la tête du parti. La décision serait prévue pour mi-septembre selon les sources de Le Parisien, avec les Pourparlers officiels qui auront lieu le 15 septembre au bureau national. Un appel à la candidature sera d’ailleurs lancé avant la fin du mois de septembre.