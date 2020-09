Retour vers le passé : En 1986, Anny Duperey accueillait Télé Star chez elle dans la Creuse

Anny Duperey nous offre un moment vintage inoubliable

La comédienne Anny Duperey est aujourd’hui en tête d’affiche sur TF1 de la série Grand Hôtel. Rappelons-nous de la fois où elle avait ouvert ses portes à Télé Star en 1986. Cela s’est passé dans sa résidence située dans la Creuse. La star avait justement profité de la présence de ses convives pour prendre la pose devant l’objectif. Un moment vintage inoubliable !

Figure incontournable de l’écran – petit comme grand – Anny Duperey est aujourd’hui en étroite collaboration avec TF1 et ce ne sont pas les projets qui manquent ! En effet, après avoir été en haut de l’affiche de la série culte Une famille formidable, la comédienne interprète aujourd’hui un rôle clé dans la nouvelle minisérie Grand Hôtel de la chaîne.

Les exploits professionnels d’Anny Duperey ne s’arrêtent pas là. L’actrice s’est aussi illustrée sur les planches, grâce à ses apparitions dans de nombreuses pièces de théâtre très connues. Un retour aux sources si l’on peut dire, puisque c’est sur scène que la star avait jadis rencontré le succès. Elle jouait pour une soliste à l’époque, en 1985, dans la pièce intitulée Duo.

Dans cette pièce de théâtre, elle incarnait le personnage d’une violoniste atteinte d’une sclérose en plaques et clouée dans un fauteuil roulant à cause de cette maladie. Ce premier rôle lui avait concédé une certaine notoriété et lui a ouvert les portes de la comédie. Elle a d’ailleurs reçue un grand nombre de lettres.

« J’ai eu beaucoup de courrier qui n’avait rien à voir avec un courrier de fans, des lettres auxquelles on répond, et je finissais par y consacrer un à deux jours par semaine. Ca m’a vraiment enrichie, ça m’a fait me pencher sur des choses auxquelles je n’avais jamais pensé » confiait Anny Duperey à Télé Star en 1986, alors qu’elle les recevait dans sa maison située dans la Creuse. Elle exprimait son ressenti par rapport au fait que l’interprétation du même rôle tous les soirs n’était pas sans conséquences pour ses pauvres nerfs.

Un rôle chronophage n’est pas fait pour Anny Duperey

La série culte de TF1 Une famille formidable dans laquelle elle figurait avait pris fin en 2018 en saison 15. Ce n’est pas pour autant fini pour la célèbre actrice et romancière Anny Duperey, qui vient récemment de fêter ses 73 ans. En effet, plus en forme que jamais, elle enchaîne télévision, cinéma et scène de théâtre.

La star a, par exemple, tourné dans la série Mongeville menée par Francis Perrin, elle a jouée dans La ferme de Louise en Dordogne et l’on a pu la voir sur France 3 en 2019, dans un épisode de la série Cassandre où elle donnait la réplique à Sara Mortensen. Anny Duperey est également apparue dans la comédie Just a gigolo de la même année.

Si une chose est bel et bien certaine, c’est que l’actrice ne connait pas l’oisiveté et déteste les rôles chronophages. Elle confiait d’ailleurs à Télé Star, en 1986 : « J’ai bien dû me rendre compte qu’on ne chiale pas impunément une demi-heure tous les soirs sans qu’au bout d’un moment ça vous tape sur le système. On constate curieusement que ça devient de plus en plus facile. C’est inexplicable physiquement : à jouer toujours la même corde on a les nerfs à vif, on commence à être attaqué »

Aujourd’hui, la célèbre actrice peut être fière d’être parvenue à trouver son équilibre. Pour interpréter son rôle au mieux, elle choisit de laisser sa personnalité aux vestiaires et de s’imprégner de celle qu’elle va devenir sur scène. Anny Duperey avouait à l’époque détester le psychodrame sur scène. Heureusement qu’elle a toujours pu jouir d’une bonne santé mentale.