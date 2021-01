Ricardo et Nehuda des Anges au coeur d’un scandale sur l’île de la Réunion, cette affaire prend encore de l’ampleur

Si on pouvait penser que le virus de la COVID19 pouvait calmer les esprits, et bien c’est raté ! La situation prend clairement de l’ampleur dans le monde politique.

En effet, nous avons appris hier soir que des candidats de la télé-réalité Les Anges de la téléréalité diffusée sur NRJ12 auraient pris à partie le maire de la Réunion alors qu’ils étaient sur l’île.

Les Anges de la Téléréalité : une sortie publique qui tourne mal, cela n’aurait pas pu être pire !

Alors que le gouvernement français met de plus en plus de restrictions pour la population, avec notamment la fermeture des restaurants et de certains établissements, cela à de quoi créer la polémique à certains endroits où certaines personnes perdent leur sang froid. En effet, les décisions du chef du gouvernement Emmanuel Macron sont très contestées, et le climat social est au plus bas pour les français ! Malheureusement, cela se ressent jusque dans les tournages d’émissions de télé-réalité comme on a pu le voir avec les Anges de la téléréalité qui sont au cœur d’un nouveau scandale.

Les 2 plus folles de la télé réalité dans la même villa? Woooooow #LVDA4 pic.twitter.com/zQkTqc6Sah — Tv_retig (@Retig4) January 9, 2021

Malheureusement, ce n’est clairement pas la première fois que cette émission de la chaîne NRJ12 fait polémique, et d’ailleurs tous les détracteurs s’en donnent à cœur joie de dénoncer les faits dès que la moindre rumeur apparaît sur le web. Il faut bien dire qu’à l’heure des réseaux sociaux, les nouvelles vont vite et les moindres gestes de chacun sont filmés et diffusés sur le web s’ils peuvent faire un sujet pour la presse people.

Hier, en toute fin de journée, c’est le maire de la Réunion qui a dénoncé dans les journaux locaux une agression dont il aurait été victime dans sa propre ville, par des candidats de téléréalité. Les conséquences pourraient par ailleurs être dramatiques, mais que s’est-il vraiment passé concrètement ?

Les Anges de la Téléréalité : le maire de la Réunion se fait agresser, il veut que les candidats quittent les lieux !

C’est donc le maire Joé Bédier qui aurait affirmé avoir été agressé par les Anges de la téléréalité en ce dimanche 10 janvier. Alors que le tournage de l’émission « Vacances des Anges 4 » vient tout juste de commencer, cela n’aurait pas pu être pire ! En effet, l’incident aurait eu lieu dans l’hôtel Le Créolia dans le début de l’après-midi. Sur place, de nombreuses personnes étaient venues pour déjeuner, mais rien ne s’est passé comme prévu.

Condamnation la plus totale pour l'agression qu'a subi le maire de #SaintAndré Joé Bédier et sa famille à la Réunion.

Soutien à lui et ses proches.

Sous aucun prétexte le premier magistrat d'une ville doit être la cible d'une agression.#LVDA4 #LesAnges pic.twitter.com/ibYgca4sEH — Quentin JARNO (@JarnoQ) January 10, 2021

Le maire de la ville, Joé Bédier, était par ailleurs présent pour pouvoir fêter l’anniversaire de sa fille. En pleine fête, c’est alors qu’une personne de l’émission des Anges de la téléréalité serait venue interpeller toutes les tables pour leur demander de ne pas prendre de photos, afin de ne rien dévoiler de la future émission à venir sur NRJ12. Comme le raconte Joé Bédier, une femme aurait même demandé aux personnes de vérifier les téléphones de chacun afin de constater si oui ou non des photos avaient été prises. Ne prenant pas la demande au sérieux, Joé Bédier ne s’est pas exécuté et raconte alors que l’employée pour l’émission se serait alors énervée. C’est alors que les choses auraient degeneré : le personnel de l’émission se serait mis à frapper le maire ainsi que sa femme, avant que les forces de l’ordre n’interviennent.

Bien que nous n’ayons pas encore de détails sur les candidats impliqués (excepté Ricardo et Nehuda qui pourraient être impliqués), il se dit en coulisses que les candidats et les personnes impliquées seraient dans certains cas déjà connus des forces de l’ordre.