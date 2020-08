Rihanna : elle se moque ouvertement du président Donald Trump sur son compte Instagram !

De son vrai nom Robyn Rihanna, la jeune femme est connue pour sa franchise. Elle n’hésite pas à tacler publiquement les célébrités dont elle n’a pas d’estime. C’est d’ailleurs le cas avec Donald Trump via une vidéo qu’elle aurait partagée sur la toile.

Rihanna ne porte pas Donald Trump dans son cœur

Depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2017, Donald Trump est devenu l’un des présidents américains les moins aimés. La majorité de sa population lui reproche de n’avoir particulièrement pas bien géré les crises sociales causées par la mort de George Floyd ainsi que la pandémie du coronavirus. Rihanna qui n’affectionne pas Donald Trump le prouve quand elle en a l’occasion et tout le monde le sait. Elle s’illustre comme l’une des grandes stars de la musique et du septième art aux États-Unis. Très passionnée par la mode, elle a d’ailleurs créé sa propre marque « Savage X Fenty » sans oublier sa gamme de produits cosmétiques.

Il faut dire que la jeune chanteuse de 32 ans est l’une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Elle entretient sa communauté virtuelle grâce à ses publications éducatives visant à les sensibiliser sur les maux qui minent leur société. Elle n’hésite pas à donner son point de vue sur tous les sujets d’actualité et même sur la politique. Toutefois, Rihanna qui ne le cache pas, elle n’aime pas du tout l’actuel président américain. Elle a partagé il y a quelques jours, une vidéo hilarante de Donald Trump.

Une vidéo qui affole les réseaux sociaux

En effet, la vidéo qui serait à l’origine de ce buzz montre Donald Trump et son épouse qui auraient eu une petite mésentente. La scène qui a le plus retenu l’attention des internautes c’est celle où le 45ème président des États-Unis quitte son jet privé avec sa femme Mélinia dont il tente de tenir la main…en vain. Cette vidéo a été relayée dans tous les réseaux sociaux et est devenue virale sur le web. Intriguée par ces images, la célèbre chanteuse et interprète du titre à succès, Rude Boy n’a pas manqué de la partager en y mettant l’une de ses chansons « Needed me ».

Toujours sur le même post, l’ex-compagne de Chris Brown et d’Hassan Jameel a écrit en légende « Mélinia aime l’art ». Elle qui ne manque pas l’occasion de taquiner Donald Trump, elle a ensuite notifié qu’il ne restait plus que quelques mois pour les prochaines élections présidentielles aux États-Unis.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que la jeune femme se moque du mari de Mélinia. Il y a 4 mois de cela, Rihanna s’indignait de l’attitude de certains de ses fans qui lui demandaient de sortir un nouvel album alors que les États-Unis croupissaient sous la menace du coronavirus.

À cet effet, elle avait fait un post sur son compte Instagram pour exprimer sa désolation à l’endroit de ces demandeurs d’album. Cette publication de Rihanna avait été faite quelque temps après sa remise de dons d’une valeur de 4,2 dollars aux victimes de violences domestiques, en fusion avec le PDG de réseau social Twitter.

Pour davantage se faire attendre, elle avait fait un live sur son compte Instagram faisant allusion au président américain. Elle estimait être plus active sur le terrain concernant la lutte contre le covid-19 que le père de Ivanka Trump. Elle révélait « j’essaye de sauver le monde, contrairement à votre président ». Cette fois-ci encore, Rihanna se moque du président en postant une vidéo moins commode de lui et son épouse.