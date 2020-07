Riverdale, saison 4 épisode 17 : un épisode musical raté ?

En raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement adoptées pour lutter contre la propagation du virus, la saison 4 de Riverdale, comme de nombreuses autres séries, est contrainte de faire une pause. La CW a d’ailleurs tenu à rassurer les fans de la série en communiquant les dates de retour de ses shows et notamment du tant attendu épisode 17 de la saison 4 de Riverdale. Cet épisode devrait donc revenir sur nos écrans dès le 15 avril 2020, une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui n’ont plus que quelques jours à patienter !

L’épisode 17 de la saison 4 de Riverdale, intitulé « Wicked Little Town », devrait d’ailleurs nous en faire voir de toutes les couleurs, avec plusieurs séquences musicales qui s’annoncent prometteuses. En effet, après la résolution du faux meurtre de Jughead, les étudiants de Riverdale High vont tenter d’organiser une nouvelle comédie musicale pour enfin s’octroyer un peu de répit. L’occasion pour tous les adolescents de… se déguiser en drag queen, comme le dévoilent les images de promo. Mais encore une fois, les choses ne se dérouleront pas comme prévu et l’épisode 17 de la saison 4 de Riverdale sera tout aussi riche en rebondissements que les épisodes précédents !

Les photos de promo de l’épisode 17 de la saison 4 de Riverdale teasent un épisode musical

En dévoilant les photos de promotion de cet épisode 17 de la quatrième saison de Riverdale, the CW dévoile enfin le synopsis de « Wicked Little Town », dans lequel on apprend qu’après avoir rencontré bien des débâcles dans « Carrie: The Musical » et « Heathers: The Musical », Kevin décidera de renouer avec la tradition de Riverdale High en organisant un spectacle de variétés.

Toutefois, M. Honey ne lui permettra pas d’interpréter un numéro de « Hedwig and the Angry Inch », ce qui poussera Kevin et son groupe à se rebeller contre leur principal, en interprétant chacun un numéro de « Hedwig ». L’émission de variété va alors être transformée en véritable comédie musicale qui reflète la vie intérieure des élèves et leurs difficultés personnelles.

Au milieu de toutes ces péripéties, une romance interdite débutera, pour le plus grand plaisir des fans de Riverdale. Avec cette « showmance » interdite, l’épisode 17 de la saison 4 de Riverdale semble ainsi faire un clin d’oeil à son spin-off Katy Keen !

Pour rappel, Riverdale est une série télévisée américaine, diffusée sur le réseau The CW depuis le 26 janvier 2017. Cette série se base sur les personnages imaginés par l’éditeur Archie Comics, plus précisément ceux des publications consacrées à Archie Andrews et sa bande. La série Riverdale a également donné naissance à un véritable univers partagé, intitulé « Archiverse » par la production et au sein duquel évoluent de nombreuses séries issues des propriétés d’Archie Comics.

En France comme dans les pays francophones, la série Riverdale est diffusée par Netflix, depuis le 27 janvier 2017.

Si vous êtes un fan des séries, vous savez sans doute que les épisodes musicaux sont souvent au rendez-vous. Riverdale ne fait pas dans la nouveauté puisque Buffy contre les Vampires avait déjà proposé un format identique. Les habitants avaient alors été envoûtés et ils ne pouvaient s’exprimer uniquement avec la chanson.