Robert Hossein n’aurait pas été emporté par le coronavirus, voici cette nouvelle information

Depuis le mois de mars dernier, les décès sont souvent liés au coronavirus et, même lorsque les circonstances du décès ne sont pas évoquées, certains estiment qu’il s’agit forcément de la Covid-19. Il y a également des Français qui estiment que des morts sont comptabilisées pour augmenter les statistiques et engendrer un climat de peur. Dans tous les cas, vous pouvez croiser une multitude de théories de ce genre sur les réseaux sociaux comme Twitter. En ce qui concerne Robert Hossein, Candice Patou a pris la parole dans le magazine Gala et nous apprenons que le coronavirus ne serait pas responsable.

Robert Hossein : Que mon merveilleux guerrier repose en paix. pic.twitter.com/xi7DLp7S0D — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) December 31, 2020

Robert Hossein était-il atteint par le coronavirus ?

Cette triste nouvelle a été partagée à la fin de l’année 2020, le monde du cinéma était donc en deuil puisque cet acteur avait connu un succès conséquent depuis ses débuts. Il était âgé de 93 ans, certains pensaient qu’il avait pu être emporté par le coronavirus, mais la situation serait finalement très différente selon les propos de Candice Patou. Pourtant, le journal Le Point évoquait cette maladie pour expliquer sa disparition.

L’histoire révèle également que Robert Hossein aurait pu être contaminé lors d’une hospitalisation alors qu’il avait été victime d’une chute .

. Son épouse aurait finalement décidé de remettre les pendules à l’heure en proposant les vraies raisons.

Robert Hossein ne serait donc pas décédé des suites de la Covid-19, mais d’un problème respiratoire.

Aucune information supplémentaire n’a été partagée à ce sujet, les propos de sa femme contredisent donc les informations du journal.

Décès du comédien et metteur en scène Robert Hossein (épouse à l'#AFP) pic.twitter.com/iUeOWGZRzY — Agence France-Presse (@afpfr) December 31, 2020

Il faut savoir que le coronavirus peut entraîner des difficultés respiratoires dans les cas les plus graves. Par conséquent, vous avez déjà pu rencontrer des situations assez spéciales. Imaginons que vous toussez ou vous avez des difficultés pour respirer, votre entourage estime immédiatement que vous êtes atteint du coronavirus, alors que ce n’est pas la réalité. De ce fait, la crise sanitaire a tellement envahi notre quotidien que cette maladie est souvent utilisée pour expliquer même à tort quelques problèmes de santé. Par conséquent, vous pouvez avoir le nez qui coule ou une toux plus ou moins violente sans, forcément, être atteint par la Covid-19.

Robert Hossein a été marié à trois reprises

Candice Patou était donc sa femme depuis de nombreuses années, car elle partage son quotidien depuis les années 70. Il a toutefois eu deux autres unions et il était même renommé pour avoir de jeunes femmes. Plusieurs polémiques avaient aussi vu le jour au vu de l’âge des personnes qu’il pouvait fréquenter. En effet, la mère de ses enfants avait par exemple 16 ans lorsqu’ils ont pu se rencontrer. Il avait par contre 12 années de plus, l’écart était donc considérable et la jeune femme était mineure à l’époque.

Robert Hossein, l'homme qui aimait la vie éperdument @PointDeVueMag https://t.co/GKPcAzSScE — Sami ALkateb (@SamiALkateb2) January 7, 2021

Un autre scandale avait vu le jour lorsque Robert Hossein sortait avec Caroline Eliacheff puisqu’elle avait seulement 15 ans lorsqu’ils ont pu se rencontrer. Cette union pointée du doigt avait toutefois entraîné la naissance d’un troisième enfant qui se prénomme Nicolas. Il avait ensuite divorcé et il s’était marié pour la troisième fois avec Candice Patou qui est donc à l’origine de ces déclarations concernant les raisons de son décès dans les colonnes de Gala. Dans tous les cas, que ce soit ou non le coronavirus, la perte de cet acteur est vraiment triste pour toutes les personnes qui aimaient son travail. Il avait eu de grands rôles notamment dans le film Les Misérables. D’autres productions venaient rythmer son incroyable palmarès.