Robert (L’amour est dans le pré) : incroyable, découvrez la nouvelle prétendante de l’ancien candidat, une certaine Nathalie!

Si vous vous ennuyez déjà après avoir vu la dernière saison de L’amour est dans le pré, l’émission de télé-réalité sur M6 présentée par Karine Le Marchand, et que vous avez une grande hâte de voir la prochaine saison, et bien en attendant vous allez pouvoir vous consoler en lisant les dernières nouvelles concernant les anciens candidats de l’émission.

En effet, leurs vies palpitantes et très rythmées ne manqueront pas de vous surprendre, comme on a encore pu le voir avec Robert, cet ancien candidat de l’émission…

Robert (L’amour est dans le pré) : l’émission ne lui a pas du tout porté chance avec Angélique dont il s’est séparé…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même après la finale d’une saison qui a été assez incroyable, L’amour est dans le pré ne finit pas de faire parler d’elle et on retrouve notamment des candidats avec une vie rythmée qu’ils n’hésitent pas à détailler tout leur quotidien.

C’est notamment le cas pour l’ancien candidat de l’émission, Robert, qui a fait une très grosse révélation fracassante : le public ne s’attendait clairement pas à en voir autant !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Fred Gers (@pierrefredlamourestdanslepre)

C’est dans la saison 14 que l’on avait pu découvrir Robert dans L’amour est dans le pré. Mais malheureusement, l’émission n’avait pas porté chance à l’agriculteur : comme on a pu le voir dans l’émission qui a été diffusée sur M6, ce dernier n’a pas trouvé l’amour pour son plus grand désespoir. Toutefois, ce dernier a reçu tellement de courrier qu’il s’est empressé de lire toutes ces lettres, et on peut dire qu’il ne va certainement pas le regretter !

En effet, on a appris qu’il s’est récemment mis en couple il y a tout juste quelques mois avec une certaine Nathalie, et si vous suivez bien l’émission de M6, L’amour est dans le pré, alors vous avez peut être déjà aperçu sa lettre dans l’émission ! Cette dernière lui avait écrit une lettre pendant que ce dernier essayait de trouver l’amour en participant à l’émission en tant que candidat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Amour est dans le pré (@adpm6)

L’amour est dans le pré : Robert balance tout, il décide de se mettre en couple avec une nouvelle femme !

Bien qu’à l’antenne, on avait pu le voir avec Angélique, malheureusement l’histoire s’est très mal terminée : le couple n’a pas duré à cause de la distance et ils ne sont pas restés en couple très longtemps. Toutefois, on a pu apprendre il y a tout juste quelques jours que l’ancien candidat de L’amour est dans le pré n’était pas forcément malheureux en amour !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Fred Gers (@pierrefredlamourestdanslepre)

C’est dans une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux par Fred et Pierre de la saison 7 : ils ont décidé de se rendre dans le Gers et malgré les restrictions sanitaires ils n’étaient pas seuls ! Ainsi, dans la vidéo, on a pu découvrir que Robert est venu avec Nathalie, sa nouvelle compagne et on peut dire que les deux tourtereaux semblent très heureux ! Comme quoi, même une simple lettre peut changer toute une vie…

Bien que le couple soit très discret dans la vie, on ne ne peut qu’espérer que ces derniers resteront ensemble pendant encore de longues années et que la solitude ne sera devenue plus qu’un lointain souvenir pour Robert, qui semble plus heureux que jamais dans les images que l’on a pu découvrir récemment dans la vidéo publiée par Pierre et Fred sur les réseaux sociaux.