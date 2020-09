Robin Thicke s’apprête à être de nouveau papa pour la 4ème fois, sa femme est de nouveau enceinte !

Robin Thicke est heureux de replonger dans l’univers des couches-culottes

Le chanteur Robin Thicke est ravi, puisqu’il s’apprête à devenir père pour la 4ème fois à 43 ans. Sa fiancée – le célèbre mannequin April Love Geary – est de nouveau enceinte alors que leur petite dernière n’a que 18 mois. La situation est d’autant plus étonnante que la jeune maman n’a encore que 25 ans et qu’il s’agit déjà de son 3ème enfant. Notons que le premier enfant du musicien est un petit garçon de 10 ans issu d’un premier mariage..

Le beau mannequin de profession April Love Geary, signé par l’agence IMG, a toujours rêvé de fonder une grande famille. Bien qu’étonnée par cette toute nouvelle grossesse, elle ne cache en rien son ravissement. Robin Thicke va donc devoir se replonger dans les biberons et couches, mais n’en démord pas pour autant, selon le site américain Us Weekly. Fou d’amour pour sa chérie, il ne craint ni le décalage générationnel, ni le qu’en-dira-t-on.

Cela fait maintenant 6 ans que l’artiste Robin Thicke file le parfait amour avec la belle April Love Geary. Ensemble, nos deux tourtereaux ont déjà donné naissance à Mia, 2 ans et demi, et à Lola, 18 mois. Les deux petites princesses sont nées respectivement en février 2018 et février 2019. Le mannequin avait annoncé sa seconde grossesse en août 2018 et affirme qu’elle était alors sous contrôle des naissances lorsqu’ils l’avaient conçu. « J’ai commencé le contrôle des naissances et puis un matin je me suis réveillé nauséeuse. »

La chérie de Robin Thicke ne cache pas qu’elle veut une grande famille

Le couple a commencé à se fréquenter en 2014. À Noël 2018 – soit 4 ans plus tard – le chanteur a offert le plus beau des cadeaux à la magnifique April Love Geary : Une demande en mariage romantique et dans les règles de l’art ! Le nominé aux American Music Awards attend avec impatience ce 3ème bout de chou qui va contribuer à embellir leur existence.

Le hitmaker de « Blurred Lines » a déjà un premier enfant : Julian, 10 ans. Ce dernier est né de sa précédente relation avec son ex-femme, Paula Patton, dont il en partage la garde. Robin Thicke et Paula Patton ont divorcés en mars 2015 après plus d’une année de séparation.

L’annonce de la nouvelle grossesse de la jeune dame intervient suite au message qu’elle avait posté sur son compte Instagram pour marquer l’anniversaire de leurs 6 ans de relation :

« 6 ans. Oh mon Dieu, six ans, deux bébés, une maison en feu (…) je t’aime tellement et je ne peux imaginer ma vie sans toi. Tu es le meilleur père, partenaire, cuisinier, amant ! Je sais que je suis rarement romantique ou sérieuse, mais tu es véritablement mon autre moitié et tu m’aimes plus que quiconque avant. Pour toujours et à jamais »

Le mannequin de renom a été critiqué par le public pour avoir eu des enfants d’âges trop proches et surtout pour les avoir eus avec le chanteur en dehors du mariage. Ce à quoi Geary répond vertement : « Nous sommes en 2018, pas les années 50. Les femmes n’ont pas BESOIN de se marier avant d’avoir des bébés. Vous aurez besoin de vous détendre. » Thicke quant à lui s’avoue être aussi excité qu’anxieux, mais plus que prêt à accueillir son 4ème enfant.

Les fans du couple sont aux premières loges et connaissent parfaitement les envies de grande famille du jeune mannequin. En effet, en mai dernier elle avait posté un message sur les réseaux sociaux : « Fais-moi tomber enceinte de nouveau. » Ce message – on ne peut plus explicite – était accompagné d’un cliché en compagnie de l’interprète du tube Blurred Lines. On peut dire qu’il a su faire preuve de réactivité !