Rohff : le rappeur français attaque violemment Booba et déclenche les hostilités !

Les rivalités entre artistes sont toujours assez houleuses. Entre Rohff et Booba, la rivalité a dépassé le niveau de seuil modéré. Clashs par ci, insultes par-là, les deux hommes ont fait la une des médias il y a de cela quelques années. Après une courte pause, la guerre entre Rohff et Booba revient à la page.

Rohff et Booba, à couteaux tirés depuis 2001

Rohff et Booba sont deux rappeurs français bien connus sur la scène nationale et internationale. Il y a quelques années, les deux artistes ont été l’épicentre d’une bataille musicale et sociale. Pour en connaître la cause, il faut remonter en 2001. A cette époque tout allait bien entre les deux artistes. Ils ont même fait un featuring qui était destiné à l’album de Rohff. Mais à la grande surprise du public, ce sera Ikbal qui héritera du single sur sa mixtape « Talents Fâchés ».

Une situation que Rohff expliquera 8 ans plus tard sur l’émission Belattar Show. Le rappeur a avancé que le staff de B2O avait réclamé une grosse somme en guise d’avance. Depuis cette année, les deux rappeurs n’ont eu de cesse à se faire la guerre. Tout était bon pour qu’ils s’en mettent plein la vue. Des petites brimades sur les réseaux sociaux, ils en sont arrivés aux menaces puis aux mains. Le drame de 2014 a été l’élément qui a maintenu cette guerre jusqu’en 2017. Il faut croire que les deux hommes n’en ont pas terminé puisqu’un nouvel affrontement vient d’être déclaré.

Rohff attaque en premier cette fois !

Le Rap game français est en train d’être le terrain d’un nouveau conflit entre Rohff et Booba. Depuis quelques semaines, chacun de ses rappeurs n’ont cessé de se lancer des critiques. Les commentaires assez vexants sur les œuvres musicales sont déjà légions. Tout comme dans les années antérieures, les deux rappeurs préparent leur face à face. Il faut croire que cela les démangeait de pouvoir se refaire la guerre encore une fois. Un empressement qui a sans doute motivé Rohff à porter la première estocade.

En effet, le rappeur a fait une publication qui a été explicite sur ses intentions. « Continue de zouker, tricher et tirer le maillot de tous ceux qui te surpassent ça t’aidera à te convaincre que tu es quelqu’un en existant qu’à travers tes clashs d’attardé mental (…) » a écrit Rohff. Il a continué en traitant B2O d’ « incapable» dans sa carrière solo. De ce fait, pour Rohff, les nombreux featuring de Booba ne sont que pour se « racheter une jeunesse ». Pour finir sa campagne contre Booba, il dit : « ta peau restera fripée comme un octogénaire de Monaco bronzée à la graisse à traitre de Warzazate…».

Rohff fait une révélation de pédophilie

Si les mots de Rohff ont été assez saignants, la photo qu’il a mise en statut est plutôt révélatrice. Pour achever son rival, le rappeur français a fait ressortir un article issu d’un média belge. Dans le contenu, Booba était accusé d’avoir eu une relation intime avec une jeune femme âgée de 15 ans. Cette histoire n’était pas connue de tous. En tout cas, pas jusqu’à ce que la femme en question, devienne une star de la téléréalité.

« Zookba le prédateur… surveillez donc les sorties de collèges (…) 39 ans vs 15 ans, fumier va ! » a écrit Rohff en dessous de la photo. Le rappeur ROH2F s’est bien apprêté pour affronter son vis-à-vis. Est-il arrivé à atteindre le DUC du rap Français ? On attend impatiemment la réaction de Booba… palpitant tout ça !