Roland Garros bientôt annulé à cause de la pandémie du Coronavirus ?

Roland Garros est une compétition de tennis très importante. Il rassemble annuellement les meilleurs joueurs de tennis venus des quatre coins du monde. Il s’agit d’un événement de prestige que les amoureux de ce sport ne manquent pour rien au monde. Néanmoins, en raison de la crise sanitaire actuelle, il subsiste un doute quant à la tenue du célèbre tournoi de tennis.

Roland Garros, on n’est plus sûr de rien !

Le tournoi de tennis Roland Garros se tient habituellement en France sous la supervision de la Fédération française de tennis. On estime à plus d’un demi-million le nombre de spectateurs qui vient assister à l’évènement. La compétition se déroule habituellement courant les mois de Mai et de Juin. Un mois de festivité au cours duquel chaque joueur donne le meilleur de lui-même sur terre battue. Cependant, depuis le début de l’année, le monde subit une des plus grosses crises sanitaires de l’histoire… le Covid-19 !

J’adore le tennis mais franchement ce tournoi de Roland Garros est un désastre. Personne dans les tribunes des joueurs/ses qui se pèlent des favoris hors du coup. Ça fait plus de mal que de bien au tennis — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 29, 2020

La pandémie actuelle a freiné toutes les activités économiques et sportives. A l’instar du football, le tennis a aussi été touché. Pour preuve, on peut voir le décalage des dates initiales de tenue de la compétition. Obligé de respecter le confinement installé, la Fédération française de tennis a unilatéralement décidé du report de la date de début de la compétition. Finalement, Roland Garros devrait se dérouler du 20 septembre au 4 Octobre 2020 mais cette date sera encore décalée d’une semaine. Ce qui ramène le déroulement du tournoi au 27 Septembre pour prendre fin le 11 Octobre 2020.

L’annulation, une hypothèse réfutée mais pas impossible

Pour toutes les instances du tennis, l’annulation du tournoi Roland Garros n’est pas envisageable. Malgré les difficultés liées à l’organisation de la compétition, les organisateurs, l’ATF et FFT s’attèlent à faire tenir l’événement coûte que coûte. Le monde du tennis a donc été témoin de deux reports de date pour ce qui est du célèbre évènement. Malgré toutes les dispositions sanitaires prises, il n’est pas certain que l’organisation du tournoi soit faite dans de meilleures conditions. Une grande inquiétude pour les dirigeants qui se refusent quand même, une annulation pure et simple.

Gaël Monfils éliminé au premier tour à cause d'une grave erreur : il a joué. — 𝑳𝒐𝒍𝒊𝒕𝒂 𝒂̀ 𝑷𝒆𝒓𝒑𝒊𝑻𝒘𝒆𝒆𝒕𝒆́ (@Lolitadeperpi2) September 29, 2020

Toutefois, avec l’évolution de la pandémie du Covid-19, la tenue du tournoi tend vers une impasse. Les reports de date ont considérablement affecté le calendrier de déroulement de toutes les compétitions internationales comme on l’annonçait plus haut. Du coup, à l’heure où l’on parle, on pourrait penser à l’annulation de la compétition. Une possibilité que vient appuyer la prise d’assurance en cas d’une annulation faite par les organisateurs. En effet, la Fédération française de tennis a souscrit à une assurance couvrant les préjudices financiers dans le cas d’une annulation de Roland Garros. Plusieurs assureurs ont été choisis et parmi eux on retrouve le Lloyd’s.

Un terrible chamboulement du calendrier 2020

Avant toute chose, il faut savoir que le courtier qui s’est chargé de l’assurance annulation pour Roland Garros se nomme Gras Savoye Willis Towers Watson. Cependant, la couverture de l’assurance ne prend pas en compte le risque lié à la pandémie du Covid-19, c’est d’ailleurs un des termes du contrat d’assurance qui ne permet pas d’aller directement à l’annulation.

Je plains les gens qui ont bet Kiki Mladenovic. Je la déteste et elle est blacklisté depuis des années perso, comme Benoit Paire mais il y'a eu une vrai injustice pour le coup. Par contre derrière elle a pas le droit de pas concertir 6 BS à 5-1. Gracheva bis 🤡😅#RolandGarros pic.twitter.com/t2KAD9Y9BS — Massi (@MassiBet) September 29, 2020

Par ailleurs, il faut dire que les reports de date du Roland Garros n’ont pas été du goût des joueurs. Ils l’ont fait savoir dans de nombreuses publications sur Twitter. Un autre fait engendré par les reports est le cafouillage du calendrier sportif. Même si certaines compétitions ont été annulées, d’autres sont toujours maintenues. Le report de la date de Roland Garros donnera pour résultat un grand embouteillage des tournois de tennis vers la fin de l’année 2020.